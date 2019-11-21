ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение на первой линии метро останавливали из-за инцидента с пассажиром - он бросился под поезд

22.11.2019 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мужчина на станции метро «Якуба Коласа» бросился под поезд. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Это случилось примерно в 14.40 — 14.45, — рассказала Екатерина. — Мужчина стоял на платформе — руки в карманы. Когда приехал поезд в сторону «Уручья», он бросился под поезд. Человек сильно разбил лобовое стекло, повсюду осколки.

По информации девушки, после произошедшего на станции выключился свет и остановилось движение поездов.

По информации Минского метрополитена, в 14.41 движение поездов на первой линии остановилось — из-за инцидента с пассажиром. В 14.52 движение восстановлено. Пассажиру оказывается медицинская помощь. Столичная подземка приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда приехал поезд в сторону «Уручья», он бросился под поезд. Разбил лобовое стекло, повсюду осколки.
 
Новости дня
Новости общества
 
Синоптики обещают потепление с середины следующей недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика