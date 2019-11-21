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Движение на первой линии метро останавливали из-за инцидента с пассажиром - он бросился под поезд
22.11.2019 15:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина на станции метро «Якуба Коласа» бросился под поезд. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.
— Это случилось примерно в 14.40 — 14.45, — рассказала Екатерина. — Мужчина стоял на платформе — руки в карманы. Когда приехал поезд в сторону «Уручья», он бросился под поезд. Человек сильно разбил лобовое стекло, повсюду осколки.
По информации девушки, после произошедшего на станции выключился свет и остановилось движение поездов.
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Когда приехал поезд в сторону «Уручья», он бросился под поезд. Разбил лобовое стекло, повсюду осколки.
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