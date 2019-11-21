Движение на первой линии метро останавливали из-за инцидента с пассажиром - он бросился под поезд

Источник материала: Tut.by

Мужчина на станции метро «Якуба Коласа» бросился под поезд. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Это случилось примерно в 14.40 — 14.45, — рассказала Екатерина. — Мужчина стоял на платформе — руки в карманы. Когда приехал поезд в сторону «Уручья», он бросился под поезд. Человек сильно разбил лобовое стекло, повсюду осколки.

По информации девушки, после произошедшего на станции выключился свет и остановилось движение поездов.

По информации Минского метрополитена, в 14.41 движение поездов на первой линии остановилось — из-за инцидента с пассажиром. В 14.52 движение восстановлено. Пассажиру оказывается медицинская помощь. Столичная подземка приносит извинения пассажирам за временные неудобства.