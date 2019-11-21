Смотрите, как в Беловежской пуще олени купались в грязи

Источник материала: Tut.by

Видео купания в грязи оленей выложил на сайте нацпарк «Беловежская пуща».

Видео: Охотоведение || Science on hunting

В ролике видно, как несколько самок принимают грязевые ванны прямо посреди осеннего леса.

«Эти крупные, стройные и грациозные животные ведут стадный образ жизни и держатся обычно небольшими группами до 20 особей. Очень редко, когда высота снежного покрова достигает 70−100 см, они вынуждены собираться вблизи кормовых полян в более крупные стада до 60 особей. Участки обитания самок и самцов, как правило, совпадают лишь в период спаривания (август-сентябрь)», — сообщает нацпарк.

На территории Беларуси европейский благородный олень был многочисленным до XVII столетия, и, по некоторым данным, отличался более крупными, чем ныне, размерами. Однако в конце XVIII века этот вид копытных в Беловежской пуще был полностью истреблен. В 1865 году сюда в обмен на зубров завезли из Силезии первую партию оленей (5 самцов и 13 самок). В естественные условия благородные олени были выпущены лишь в 1890 году, положив начало нынешней популяции.