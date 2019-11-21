Борис Хамайда поднял в честь Калиновского бело-красно-белый флаг в центре Витебска

Источник материала: Tut.by

Известный оппозиционер Борис Хамайда 22 ноября вышел к «синему дому» в центре Витебска с бело-красно-белым флагом, чтобы отдать дань памяти национальному герою Беларуси Кастусю Калиновскому, чьи останки в этот день перезахоронят в Вильнюсе. Активиста не задержали, сообщает «Віцебская вясна».





Борис Хамайда держал плакат, на котором было написано: «Сёння, 22.11.2019 г., у Вільні адбываецца перапахаванне нацыянальнага героя Беларусі Кастуся Каліноўскага і іншых удзельнікаў вызвольнага паўстання 1863−1864 гг. Слава Героям!».

— Мы более чем полтора века не знали, где похоронен Кастусь Калиновский, — и только недавно узнали. Я не имею сегодня возможности быть там, в Вильнюсе, на перезахоронении. Но надо отдать дань уважения национальному герою нашей страны. Поэтому я решил выйти с плакатом и бело-красно-белым флагом, — отметил Борис Хамайда.

Обошлось без задержания. Хотя 22 ноября в Витебск приехал с рабочим визитом Александр Лукашенко — он проводит совещание по вопросам развития АПК региона.





Напомним, останки одного из руководителей восстания 1863−1864 годов обнаружили и идентифицировали на горе Гедимина в Вильнюсе в 2017 году — через 153 года после того, как они были казнены.

22 ноября в Вильнюсе проходит перезахоронение останков повстанцев. Часовня на кладбище Расу станет местом национальной памяти трех стран — Литвы, Польши и Беларуси.



