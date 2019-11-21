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Сутенер пытался вывезти в Россию белорусок для занятия проституцией, его успели задержать

22.11.2019 16:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве задержали жителя Казахстана, который вывозил в Россию белорусок для занятия проституцией, сообщили в МВД. С ним были три жительницы Могилевской области.

По информации МВД, 41-летний житель Казахстана искал белорусок в соцсетях. Он не скрывал, что предлагает им заниматься проституцией, обещал благоустроенную квартиру, круглосуточную охрану, полную безопасность и ежемесячный заработок в 3 тыс. долларов, половину которого они должны были отдавать сутенеру.

И он нашел трех жительниц Могилевской области, которые согласились на эти условия. Они встретились с мужчиной и собирались уже выехать с автовокзала Могилева в Минск, чтобы оттуда вылететь в Москву, — мужчина купил авиабилеты заранее.

Но 21 ноября около 11.00 злоумышленника задержали вместе с несостоявшимися «жрицами любви».


Открыть/скачать видео (1.17 МБ)

Возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Мужчина собирался выехать с автовокзала Могилева вместе с тремя жительницами области, которые откликнулись на его предложение.
 
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