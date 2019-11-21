Сутенер пытался вывезти в Россию белорусок для занятия проституцией, его успели задержать

Источник материала: Tut.by

В Могилеве задержали жителя Казахстана, который вывозил в Россию белорусок для занятия проституцией, сообщили в МВД. С ним были три жительницы Могилевской области.

По информации МВД, 41-летний житель Казахстана искал белорусок в соцсетях. Он не скрывал, что предлагает им заниматься проституцией, обещал благоустроенную квартиру, круглосуточную охрану, полную безопасность и ежемесячный заработок в 3 тыс. долларов, половину которого они должны были отдавать сутенеру.

И он нашел трех жительниц Могилевской области, которые согласились на эти условия. Они встретились с мужчиной и собирались уже выехать с автовокзала Могилева в Минск, чтобы оттуда вылететь в Москву, — мужчина купил авиабилеты заранее.

Но 21 ноября около 11.00 злоумышленника задержали вместе с несостоявшимися «жрицами любви».

Возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией.