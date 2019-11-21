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Сутенер пытался вывезти в Россию белорусок для занятия проституцией, его успели задержать
22.11.2019 16:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве задержали жителя Казахстана, который вывозил в Россию белорусок для занятия проституцией,
По информации МВД, 41-летний житель Казахстана искал белорусок в соцсетях. Он не скрывал, что предлагает им заниматься проституцией, обещал благоустроенную квартиру, круглосуточную охрану, полную безопасность и ежемесячный заработок в 3 тыс. долларов, половину которого они должны были отдавать сутенеру.
И он нашел трех жительниц Могилевской области, которые согласились на эти условия. Они встретились с мужчиной и собирались уже выехать с автовокзала Могилева в Минск, чтобы оттуда вылететь в Москву, — мужчина купил авиабилеты заранее.
Но 21 ноября около 11.00 злоумышленника задержали вместе с несостоявшимися «жрицами любви».
Возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией.
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Мужчина собирался выехать с автовокзала Могилева вместе с тремя жительницами области, которые откликнулись на его предложение.
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