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Афиша мероприятий, приуроченных к 76-летию со дня освобождения Будакошелевщины от немецко-фашистских захватчиков

22.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Афиша мероприятий, приуроченных к 76-летию со дня освобождения Будакошелевщины от немецко-фашистских захватчиков
Фото из открытых интернет-источников

По случаю памятной даты – 76-летия со дня освобождения Будакошелевщины от немецко-фашистских захватчиков – в районе пройдут праздничные мероприятия.

В Уваровичах:

23 ноября:
15.00 – выставка техники;
16.00 – бесплатный киносеанс военного фильма «Мы из будущего» (городской Дом культуры).

24 ноября
11.00 – возле городища городского поселка запланирована историческая реконструкция, там же в 12.00 будут работать интерактивные площадки (военный госпиталь, полевая кухня);
13.00 – концерт в городском Доме культуры.

В Буда-Кошелево:

27 ноября
10.00 – митинг «Память сердца» у городского мемориала;
15.00 – праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» в центральном районном Доме культуры.

 
 
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По случаю памятной даты – 76-летия со дня освобождения Будакошелевщины от немецко-фашистских захватчиков – в районе пройдут праздничные мероприятия. ...
 
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