Афиша мероприятий, приуроченных к 76-летию со дня освобождения Будакошелевщины от немецко-фашистских захватчиков

Источник материала: Газета Авангард





По случаю памятной даты – 76-летия со дня освобождения Будакошелевщины от немецко-фашистских захватчиков – в районе пройдут праздничные мероприятия.

В Уваровичах:

23 ноября:

15.00 – выставка техники;

16.00 – бесплатный киносеанс военного фильма «Мы из будущего» (городской Дом культуры).

24 ноября

11.00 – возле городища городского поселка запланирована историческая реконструкция, там же в 12.00 будут работать интерактивные площадки (военный госпиталь, полевая кухня);

13.00 – концерт в городском Доме культуры.

В Буда-Кошелево:

27 ноября

10.00 – митинг «Память сердца» у городского мемориала;

15.00 – праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» в центральном районном Доме культуры.