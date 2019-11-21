Афиша мероприятий, приуроченных к 76-летию со дня освобождения Будакошелевщины от немецко-фашистских захватчиков

По случаю памятной даты – 76-летия со дня освобождения Будакошелевщины от немецко-фашистских захватчиков – в районе пройдут праздничные мероприятия.
В Уваровичах:
23 ноября:
15.00 – выставка техники;
16.00 – бесплатный киносеанс военного фильма «Мы из будущего» (городской Дом культуры).
24 ноября
11.00 – возле городища городского поселка запланирована историческая реконструкция, там же в 12.00 будут работать интерактивные площадки (военный госпиталь, полевая кухня);
13.00 – концерт в городском Доме культуры.
В Буда-Кошелево:
27 ноября
10.00 – митинг «Память сердца» у городского мемориала;
15.00 – праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» в центральном районном Доме культуры.