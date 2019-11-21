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Главврач Осиповичской райбольницы рассказал о работе стоматологии и сервиса «Талон.by»

22.11.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

На вопросы земляков, поступившие в ходе октябрьского дня информирования, отвечает главврач УЗ «Осиповичская центральная районная больница» Павел ШАТИЛО:

  • Режим работы стоматологической поликлиники — с 7 до 20.20 по будням, с 8 до 15 — в субботу.

Прийти к врачу-стоматологу (зубному фельдшеру) на прием можно по предварительной записи или взять талон в регистратуре непосредственно в день приема. Предварительная запись осуществляется здесь же при личном обращении или по телефону 21-399; ведется на терапевтический, хирургический, ортопедический прием на бюджетной и платной основах. Выдача талонов — с 7.00.

Прием по острой боли — вне очереди в момент обращения пациента без талона. Осмотры беременных, профосмотры детей и военнослужащих производятся аналогично.

С 1 октября количество выдаваемых регистратурой талонов на 1 врача-стоматолога (зубного фельдшера) увеличилось с 6 до 8, 4 из 12 выдаются непосредственно в кабинете врачом для продолжения лечения. Талоны, выдаваемые регистратурой, делятся поровну на предварительную запись и выдачу «день в день».

С 7 октября отдельно выделен детский прием, осуществляемый согласно графику. Талон на прием к детскому врачу можно заказать предварительно или взять в регистратуре в день приема.

В ночное время, выходные и праздничные дни неотложная помощь осуществляется дежурным врачом-стоматологом после обращения пациента в приемное отделение ЦРБ.

  • Приказом главного врача на выдачу талонов утверждены квоты:

— на прием к врачу терапевту участковому, врачу общей практики: 70% талонов на первичный прием пациентов, 30% — на повторный (в т.ч. по листкам нетрудоспособности); 40% талонов первичного приема — на предварительную запись (из них 10% реализуется через интернет); 30% талонов первичного приема — на прием в день обращения;

— к врачам узким специалистам (кроме ЛОР): 60% талонов в день выделено на предварительную запись (из них 25% реализуется через интернет), 10% — на повторный прием пациентов (в т.ч. по листкам нетрудоспособности), 30% талонов распределено на прием в день обращения;

— к ЛОР-врачам: 70% талонов выделено на первичный прием, 30% — на повторный (в т.ч. по листкам нетрудоспособности); 40% из талонов на первичный прием идет на предварительную запись (из них 10% — через интернет), а 30% распределено на прием в день обращения.

Число талонов, доступных через интернет, зависит от общего количества талонов и графика работы врачей специалистов и не имеет постоянного значения. В связи с экстренным или неотложным состоянием пациентов в день обращения прием осуществляется сверх нормы.

Определенное время сайт talon.by не работал по техническим причинам.

  • В учреждении здравоохранения нет Корытненской амбулатории.

В структуру входит Корытненский фельдшерско-акушерский пункт. Он не предполагает наличия врачебной должности, поэтому предоставить туда врача не представляется возможным. ФАП закреплен за Ясенской амбулаторией врача общей практики — консультация возможна на ее базе в понедельник и четверг с 8 до 13 часов.

В ноябре на базе Корытненского ФАПа будет организована выписка льготных рецептов и выдача лекарственных средств в аптечном пункте (в т.ч. для больных сахарным диабетом), антибиотиков и др.

 
 
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На вопросы земляков, поступившие в ходе октябрьского дня информирования, отвечает главврач УЗ «Осиповичская центральная районная больница» Павел ШАТИЛО: ...
 
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