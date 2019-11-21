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Вы знаете Сергея Сапоненко? «Белорусский Ник Вуйчич» из Сакраменто приехал в Гомель

22.11.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В аудитории БелГУТа нет свободных мест. Наконец, на пороге появляется щуплый улыбчивый человек в вышиванке. Сергею Сапоненко 52. У него тяжелая степень ДЦП: с рождения руки и ноги не работают, передвигается на коляске, ест с трудом, даже чтобы вымолвить слово, ему необходимо приложить огромные усилия. Но сегодня он здесь, чтобы рассказать молодым, красивым и здоровым студентам о том, что жизнь прекрасна, а безвыходных ситуаций в ней просто не бывает.


Речь Сергея понимают только самые близкие. Он об этом знает и позаботился о своих новых слушателях. Заранее написанный текст-откровение сегодня будет читать его помощник — в составе благотворительной группы у него их несколько. Они — его руки, ноги, язык.


Сергей родился в Гомеле в1966 году. Роды были сложные: малыш не дышал, только спустя 40 минут врачам удалось реанимировать его, но мать предупредили — ребенок долго не протянет. А Сергей выжил — хоть и было непросто. К инвалидам в Советском союзе, рассказывает мужчина, было особое отношение. «Как-то на первомайской демонстрации милиционер обратился к маме: «Уберите мальчика, не портите людям праздник», — вспоминает Сергей и снова улыбается.


В 80-х Сергей закончил Речицкую школу-интернат для детей с физическими нарушениями. О поступлении в вуз в то время, разумеется, не было и речи. И вот после выпускного началась другая жизнь: без друзей, перспектив и вообще каких-либо планов на будущее. Собственная никчемность, отчаяние и ожидание смерти — вот о чем думал 18-летний Сергей.


А потом в его жизни произошел случай, который изменил в его жизни все.

— Мы жили за городом, в дачном поселке. Был мороз около 5 градусов, я выехал на коляске на улицу, отъехал от дома и тут коляска перевернулась. Я лежал в холодном снегу, мне было больно, холодно, но я не мог ничего сделать. Вокруг не было ни души. Родители меня искали, отец объехал на машине весь поселок, но в темноте меня не могли найти. Я стал молиться. Ко мне подошел человек, поднял меня и отвез домой.

С тех пор в жизни Сергея появилась Библия и вера. А потом стали происходить настоящие чудеса.


В 1996 году в доме у Сапоненко появился компьютер. Но как работать, если руки не слушаются? Сначала Сергей пытался стучать по клавишам носом. Однако вскоре отец придумал устройство: обруч для головы, к которому крепилась металлическая палочка, Сергей называет ее клювом. С его помощью парень смог набирать тексты, общаться, писать стихи. С этим устройством он не расстается и по сей день.


— Я хотел собственную семью, но понимал, что могу только об этом мечтать. И вот в Сети Тамара прочитала мои стихи, завязалась переписка. Она рассказала, что живет в Калифорнии, растит больную дочь. Мы долго общались, а потом она пригласила меня в гости.

Сергей долго сомневался, но в итоге собрался в дальнюю дорогу. В Гомель он вернулся уже в гости, навестить маму со своей семьей.

«В Беларуси я жил по расписанию, а в Америке — по вдохновению». Сложный диагноз не помешал гомельчанину найти свою любовь за океаном

— Я, конечно, много думал: правильно ли с моей стороны взваливать всю ответственность на женщину? Ведь я понимал, что она будет теперь моими руками и ногами. Тамара же не сомневалась.

На этом чудеса не закончились. В 2011 году у пары родилась дочка Даниэла.


Сергей уже больше десяти лет живет в америанском Сакраменто, у него большой уютный дом, семья и множество друзей. Он востребован как поэт — на его тексты написаны сотни песен, является членом международных литературных объединений, а также членом Союза белорусских писателей.

А в 2017 году Сапоненко создал благотворительный фонд «Сила в немощи», с которым колесит по городам и странам. Летом вернулся из Донбасса, а в ноябре приехал на родную Гомельщину. Вчера был в Гомеле, сегодня — в Речице, завтра отправляется в Бобруйск, посещает детские дома, вузы, колледжи, трудовые коллективы — и своим примером старается вдохновлять людей на жизнь.

Кстати, не везде мотивационного спикера принимают одинаково позитивно, услышав, что Сергей принадлежит к общине христиан евангельской веры. Но какая разница, говорит мужчина, как называется мой Бог и моя вера, если она помогает сотням людей ?


В Беларуси, кстати, есть еще один мужчина, которого называют «нашим Ником Вуйчичем» — это пловец-паралимпиец Алексей Талаяй. Только Вуйчич родился без ног и рук, а Талай, уроженец Орши, потерял их в юности, после несчастного случая. Сегодня Алексей Талай — предприниматель и благотворитель, мотивационный спикер, посетивший со своими выступлениями многие страны Европы и США. А еще он — счастливый отец четверых детей. В возрасте 34 лет Алексей занялся профессиональным спортом — и за короткий срок стал членом национальной паралимпийской сборной Беларуси по плаванию. Мотивационная встреча с ним, кстати, Витебске в выходные">пройдет в эти выходные в Витебске.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В аудитории нет свободных мест. Наконец, на пороге появляется щуплый улыбчивый человек в вышиванке. Сергею Сапонеко 52. У него тяжелая степень ДЦП: с рождения руки и...
 
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