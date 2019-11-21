Один час из «Делового интернета» в прямой трансляции

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске проходит 14-я конференция « Деловой интернет ». Перед аудиторией выступают спикеры из Беларуси, России и Украины, своими кейсами делятся Viber, «ВКонтакте», Aviasales, Skyeng, «Яндекс», Lamoda, MediaCube и другие. Один из них Валентин Панюта , управляющий партнер и бренд-лидер Fedoriv Agency, который создает «цифровое государство» Зеленского .

В своем выступлении Валентин расскажет, что такое современный бренд. Ответит, почему клиентский опыт — это стратегическая цель современного маркетинга. Докажет, что человек остается человеком даже в цифровом мире и что нет никакой диджитал-стратегии. На примерах покажет, что брендинг и инновации — это части одного целого, а любые изменения — это больно!

Трансляция выступления начнется в 18.00

Поддержали конференцию крупные игроки белорусского рынка:

Генеральный партнер — Банк БелВЭБ





Генеральный информационный партнер — Белорусский портал TUT.BY





Партнер мероприятия — Битрикс 24



