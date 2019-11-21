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Один час из «Делового интернета» в прямой трансляции

22.11.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске проходит 14-я конференция «Деловой интернет». Перед аудиторией выступают спикеры из Беларуси, России и Украины, своими кейсами делятся Viber, «ВКонтакте», Aviasales, Skyeng, «Яндекс», Lamoda, MediaCube и другие. Один из них Валентин Панюта, управляющий партнер и бренд-лидер Fedoriv Agency, который создает «цифровое государство» Зеленского.

В своем выступлении Валентин расскажет, что такое современный бренд. Ответит, почему клиентский опыт — это стратегическая цель современного маркетинга. Докажет, что человек остается человеком даже в цифровом мире и что нет никакой диджитал-стратегии. На примерах покажет, что брендинг и инновации — это части одного целого, а любые изменения — это больно!

Трансляция выступления начнется в 18.00

Поддержали конференцию крупные игроки белорусского рынка:

Генеральный партнер — Банк БелВЭБ


Генеральный информационный партнер — Белорусский портал TUT.BY


Партнер мероприятия — Битрикс 24


 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске проходит 14-я конференция «Деловой интернет».
 
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