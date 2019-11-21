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Один час из «Делового интернета» в прямой трансляции
22.11.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске проходит 14-я конференция «
В своем выступлении Валентин расскажет, что такое современный бренд. Ответит, почему клиентский опыт — это стратегическая цель современного маркетинга. Докажет, что человек остается человеком даже в цифровом мире и что нет никакой диджитал-стратегии. На примерах покажет, что брендинг и инновации — это части одного целого, а любые изменения — это больно!
Трансляция выступления начнется в 18.00
Поддержали конференцию крупные игроки белорусского рынка:
Генеральный партнер —
Генеральный информационный партнер — Белорусский портал TUT.BY
Партнер мероприятия —
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Сегодня в Минске проходит 14-я конференция «Деловой интернет».
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