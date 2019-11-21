«Раньше бросали учебу и деньги не возмещали». Что меняет указ президента о модельной деятельности

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал 21 ноября указ № 423 «О модельной деятельности». Разбираемся, что именно должно измениться в этой сфере?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Документ направлен на развитие модельной деятельности, а также создание условий для совершенствования работы Национальной школы красоты. Текст указа пока не опубликован.

Как объясняет ведущий юрисконсульт Национальной школы красоты Ольга Никитина, они давно выступали за то, чтобы в стране появился документ, который будет регулировать модельную деятельность. Отдельного нормативно-правового акта по этому поводу не было, а многие вопросы регулировались различными документами.

Первые попытки создать рабочие группы, которые бы занимались разработкой указа о модельной деятельности, были еще в конце лета 2018 года. В конце 2018-го документ начали разрабатывать. В процессе участвовали разные министерства и ведомства. Разработчиком выступило Министерство культуры, также участвовало МВД и Минтруда и соцзащиты, принимала участие и Национальная школа красоты, и коммерческие модельные агентства.

Документ в том числе устанавливает порядок возмещения бюджетных средств, затраченных школой на обучение модели. Например, бесплатно учатся в Национальной школе красоты.

— Есть бюджетные места, на которые приходят модели. Если раньше они бросали учебу, то средства не возмещали. Сейчас Совмином в трехмесячный срок после того, как указ вступит в силу, будут разработаны правила, регулирующие данные вопросы, там все будет объяснено более подробно. Это будет или отдельный нормативно-правовой акт, или их будет несколько, — отмечает Ольга Никитина.

Эксперт обращает внимание, что модель будет возвращать бюджетные средства, затраченные на ее обучение, если отказывается от продолжения обучения или модельного контракта. Однако будут и те, кого от таких возмещений освободят. Кого именно — тоже пропишет Совмин.

— По аналогии можно сравнить с любым другим образованием в стране за счет средств бюджета, — говорит Ольга Никитина.

В Национальную школу красоты, как указано на их сайте , по результатам кастинга 25 человек зачисляются на бесплатную форму обучения. Принимаются юноши и девушки в возрасте 16−25 лет.

Пока не проработан вопрос, сколько после бюджетного обучения модель должна проработать по контракту. Но предполагается, что если модельный контракт с Национальной школой красоты она не заключила, а училась на бюджете и уехала работать за границу, то будет обязана вернуть деньги, потраченные на учебу.

В указе также даются определения: кто такие модели, что такое модельное агентство. Например, моделью будут называть тех, чью внешность используют для демонстрации товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг с целью их рекламы, продажи. А сама модельная деятельность — это деятельность, которая касается обучения моделей, создания образов, их трудоустройства.

Также в документе прописано, что модельный контракт с несовершеннолетними до 14 лет заключается с их законными представителями, а с 14 лет — с согласия одного из законных представителей.

По словам Ольги Никитиной, раньше некоторые спорные вопросы невозможно было решить на основе существующего законодательства. Указ эти моменты будет регулировать. Например, спорный момент может касаться ситуации, когда у модели есть контракт с агентством, но кто-то без ее согласия использует ее лицо. В этом случае агентство сможет защитить и свои интересы, и модели.