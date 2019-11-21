КИНО: агония или ренессанс?

Источник материала: Единство

Театр умер?..

Нет, я не утверждаю, что театр умер. Наоборот, он «переродился» в кинематограф, вышел на новый уровень. Кино взяло от театра только лучшее, оставив в прошлом картонные ненатуральные декорации, державшиеся лишь на силе воображения зрителя, и перезрелых примадонн, которые и в 30, и в 50 продолжали играть Офелий и Джульетт, тщетно скрывая возраст под слоями грима. Теперь стало необязательно до смерти загонять актеров, раз за разом повторяя постановки для все новых и новых потоков зрителей. Ведь намного проще будет многократно ставить пленку, верно?

Театр продолжает существовать, но не как массовый продукт. Теперь это «хлеб и зрелища» для избранных, тех, кто хочет и может видеть дальше красивой картинки. Хотя сейчас, скажем прямо, многие театральные постановки стремятся скорее эпатировать, нежели донести какую-то идею… Но это пусть остается на совести их создателей. Мы же обратимся к кино и подумаем: что дальше? Сметет ли какое-то новшество кинематограф, как он сам сделал это с театром?

«Кина не будет!»

Есть мнение (и не только мое), что скоро не о чем будет снимать. Почему? Потому что современный кинематограф перестал быть настоящим искусством, – теперь это конвейер по производству коммерчески успешных проектов, а не кузница шедевров. Тот, кто мало-мальски следит за выходящими в прокат фильмами, мог заметить, что это за малым исключением сплошные продолжения, ремейки и перезапуски. Каждая из этих форм лишь эксплуатирует уже существующую идею. Например, сейчас в прокате идет «Терминатор: Темные судьбы», – франшиза, к которой относится фильм, в представлении не нуждается. Что мы знаем о ней? Что были когда-то давно два классных фильма, где молодой Арнольд Шварценеггер играл робота-убийцу. Обе части имели бешеный успех, а потому навели студийных боссов на мысль наклепать еще продолжений, каждое из которых, хоть и собрало кассу, было хуже предыдущего. Почему? Все просто: в тот момент, когда во главе проекта становится его коммерческий потенциал, а не идея и вдохновение автора, фильм теряет свою ценность. Зритель не идиот: он, может, и посмотрит, но почувствует фальшь. И вряд ли будет пересматривать тот же шестой «Терминатор», как пересматривает «Иронию судьбы…», «Джентльмены удачи», «Побег из Шоушенка» или «Властелин колец».

The Walt Disney Company, или, как приятнее нашему слуху, Студия «Дисней», сейчас без малого монополист на кинорынке. Почти все новинки массового проката – дело рук компаний, принадлежащих ей. Однако большинство этих фильмов или мультфильмов, опять же, коммерческие проекты. Что вышло в этом году от «Диснея»? «Малефисента 2», которая уже второй фильм подряд паразитирует на образе злодейки из классической «Спящей красавицы», переснятый «Король лев», «Алладин», «История игрушек 4», «Суперсемейка 2»… А впереди продолжение «Холодного сердца» и девятые(!) «Звездные войны». Вот оно, о чем я говорю, – все эти проекты нацелены лишь на коммерческий успех. Зачем рисковать и создавать что-то действительно новое, когда есть столько материала для переосмысления и пересъемок?

Вот только материал этот стремительно заканчивается. Зрителю приедается видеть на экране одно и то же, пусть даже и в разной визуальной «обертке». Так что, неужели кинематограф уже корчится в агонии?

Взлет или падение?

Слегка отойдем от темы. В этом году борисовский кинотеатр продемонстрировал отличные показатели: очевидный рост посещаемости и выручки сделал его одним из лучших кинотеатров Минщины. В самом Минске продолжают строиться новые кинотеатры, рассчитанные на бóльшую аудиторию, а мировой кинематограф продолжает год от года выпускать в прокат все больше фильмов и вкладывать в их продвижение все больше денег. Разве это признак упадка?

Парадокс, но популярность походов в кинотеатры мало связана с качеством кино. А с чем же связана? Вероятнее всего, с атмосферой самого процесса. Сложно спорить с тем, что поход в кино – это целый ритуал, который лучше всего совершить в компании членов семьи или друзей. Покупка попкорна, мягкие сиденья, просмотр рекламных роликов перед началом фильма… И, конечно же, сам масштаб – ни один домашний кинотеатр не сравнится с тем, как грандиозно все смотрится в кино. И ты сидишь перед этим огромным экраном, с которого на тебя «льются» визуальные эффекты, окруженный объемным громким звуком, и безо всякого 3D ощущаешь себя если не главным героем, то точно частью происходящего в фильме. От этого масштаба не обращаешь внимания даже на огрехи сюжета, тогда как при домашнем просмотре они, наоборот, бросаются в глаза, ведь тебя не «глушит» со всех сторон свет и звук. И как бы сильно ни портилось качество современных фильмов, люди, как и в древности, все еще хотят получать масштабные зрелища. А кинотеатры способны их дать.

И что в итоге?

Хорошие показатели борисовского кинотеатра, как и многих других кинотеатров мира, можно объяснить лишь тем, что руководство этих заведений постоянно стремится сделать их лучше и дать зрителю больше, чем просто просмотр фильма. Современные кинотеатры все чаще обзаводятся игровыми зонами и кафе, – и обычный поход в кино постепенно превращается в развлечение для семьи на весь день. И качество фильма во всем этом процессе играет лишь третьестепенную роль. Конечно, можно посмотреть фильм и не выходя из дома, но впечатления будут иные. Разве у кого-то захватывает дух от картинки на экране телефона?

Театр со временем не умер. Кино тоже не умрет – ему на смену придет что-то более совершенное. Фильмы станут эдаким винтажным шиком, а походы в кинотеатр так и будут жить. И если кинематографу суждено повторить судьбу театра, они станут излюбленным времяпрепровождением интеллектуальной элиты.

Но это не точно.

Мария КУЧЕРНОК