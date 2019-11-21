В Борисове появится улица И.Х. Колодеева?

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Сотрудник Дома-усадьбы Галина Глебова напомнила о том, какой огромный вклад внес в историю, в том числе и Борисовщины, И. Х. Колодеев.

– К большому сожалению, имя этого человека некоторое время было забыто, но по инициативе небезразличных людей началось исследование деятельности этой выдающейся личности, – сообщила Галина Васильевна. – Благодаря стараниям бывшего директора борисовского краеведческого музея Жанны Гилевич, на доме, в котором проживал Иван Хрисанфович Колодеев, появилась памятная доска. Сотрудники краеведческого центра Борисовской центральной библиотеки, которую ранее возглавляла Галина Слесаренко, Инесса Карпова, Людмила Тиханович и Александр Балябин проделали невероятно большую работу, и наша библиотека с 2008 года носит имя И.Х. Колодеева.

Галина Васильевна подчеркнула, что все те, кто собрался в этот день в Доме-усадьбе, не просто продолжают традиции, но и прилагают усилия для того, чтобы имя И. Х. Колодеева не было забыто.



Сохраним историческую память

Ярким моментом мероприятия стала презентация новой картины борисовской художницы Татьяны Каландырец: под аплодисменты публики портрет Ивана Хрисанфовича занял свое почетное место в красной гостиной.

Инвестор усадьбы Владимир Слесарев в своем выступлении подробно рассказал о том, каким образом усадьбе удалось стать представительством военно-исторического общества России в Республике Беларусь, а также сконцентрировал внимание на аспекте сохранения исторической памяти, в первую очередь у молодого поколения.

– Около года назад, благодаря посольству РФ в Беларуси, а также государственному сотрудничеству, у нас появилась возможность стать представительством Российского военно-исторического общества в Республике Беларусь. И сегодня хочется сообщить о его открытии, – сказал Владимир Степанович.

На мероприятии присутствовали полковник Юрий Шинкевич и есаул Александр Дрозд – представители Жодинского городского военно-исторического клуба «Казачья застава 1812 года». Юрий Васильевич вкратце познакомил публику с деятельностью, которую осуществляет клуб, а также вручил Владимиру Слесареву медаль, выпущенную казаками к 200-летию Отечественной войны 1812 года.

Владимир Степанович поблагодарил полковника за награду, а также отметил вклад в общее дело Натальи Касперской, руководителя проекта по восстановлению усадьбы.

Нам есть чем гордиться, этим должна гордиться и наша молодежь. Представительство Российского военно-исторического общества в Беларуси, которое мы открываем сегодня, будет, в первую очередь, оплотом знаний и просветительства. Мы открыты для работы, и я уверен, что наше сотрудничество будет успешным, – В. Слесарев.

Увековечение памяти

Библиотекарь краеведческого центра Борисовской центральной библиотеки Л. Тиханович подробно рассказала о работе по увековечению памяти И. Х. Колодеева. Благодаря сотрудникам библиотеки разработан туристический маршрут по местам сражений Отечественной войны 1812 года, на сайте библиотеки создается виртуальный музей Колодеева.

– Кроме этого, библиотека выступила с инициативой о присвоении имени Ивана Колодеева одной из улиц нашего города, – с радостью сообщила Л. Тиханович. – Руководство района поддержало наше предложение, и решением Борисовского районного Совета депутатов в микрорайоне Юшкевичи, где ранее находилось имение Упиревичи Ивана Хрисанфовича, появится такая улица.

Новость была воспринята на «ура» и вызвала бурные аплодисменты. Главный библиограф Национальной библиотеки Беларуси Галина Киреева также сказала много теплых слов в адрес Колодеева, чье собрание книг находится в главной библиотеке страны, и вручила В. Слесареву одну из книг, посвященных событиям Отечественной войны 1812 года.

Приятная встреча с прошлым

В продолжение встречи прозвучал доклад магистра исторических наук, руководителя военно-исторического клуба «Фузилеры-гренадеры Императорской гвардии» Дмитрий Раков. Молодой человек, одетый в униформу, которую носили представители наполеоновской армии, подробно рассказал о событиях переправы Великой армии через Березину, красочно описанной в литературе, развеял некоторые мифы, связанные с этим историческим моментом.

Любопытно было лицезреть виртуальную презентацию полотен художников середины ХІХ и начала ХХ вв., подготовленную Д. Лапцевичем. В презентации нашли отражение картины, иллюстрирующие события на Березине. Авторы многих картин допустили значительные ошибки не только в изображении костюмов представленного периода, но и в передаче самих событий.

Но вот в гостиную вошел молодой человек. Он сразу же привлек внимание публики и вызвал улыбку, когда представился: «Командующий 1 батальоном Ахтырского полка Денис Васильевич Давыдов». Он прочитал стихотворение и исполнил пронзительную балладу, а потом исчез – так же неожиданно, как и появился, оставив приятное воспоминание о лирике и возвышенных чувствах эпохи начала ХІХ века, что стало прекрасным окончанием мероприятия.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора