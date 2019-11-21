ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисове появится улица И.Х. Колодеева?

22.11.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Сотрудник Дома-усадьбы Галина Глебова напомнила о том, какой огромный вклад внес в историю, в том числе и Борисовщины, И. Х. Колодеев.
– К большому сожалению, имя этого человека некоторое время было забыто, но по инициативе небезразличных людей началось исследование деятельности этой выдающейся личности, – сообщила Галина Васильевна. – Благодаря стараниям бывшего директора борисовского краеведческого музея Жанны Гилевич, на доме, в котором проживал Иван Хрисанфович Колодеев, появилась памятная доска. Сотрудники краеведческого центра Борисовской центральной библиотеки, которую ранее возглавляла Галина Слесаренко, Инесса Карпова, Людмила Тиханович и Александр Балябин проделали невероятно большую работу, и наша библиотека с 2008 года носит имя И.Х. Колодеева.
Галина Васильевна подчеркнула, что все те, кто собрался в этот день в Доме-усадьбе, не просто продолжают традиции, но и прилагают усилия для того, чтобы имя И. Х. Колодеева не было забыто.

Сохраним историческую память

Ярким моментом мероприятия стала презентация новой картины борисовской художницы Татьяны Каландырец: под аплодисменты публики портрет Ивана Хрисанфовича занял свое почетное место в красной гостиной.
Инвестор усадьбы Владимир Слесарев в своем выступлении подробно рассказал о том, каким образом усадьбе удалось стать представительством военно-исторического общества России в Республике Беларусь, а также сконцентрировал внимание на аспекте сохранения исторической памяти, в первую очередь у молодого поколения.
– Около года назад, благодаря посольству РФ в Беларуси, а также государственному сотрудничеству, у нас появилась возможность стать представительством Российского военно-исторического общества в Республике Беларусь. И сегодня хочется сообщить о его открытии, – сказал Владимир Степанович.
На мероприятии присутствовали полковник Юрий Шинкевич и есаул Александр Дрозд – представители Жодинского городского военно-исторического клуба «Казачья застава 1812 года». Юрий Васильевич вкратце познакомил публику с деятельностью, которую осуществляет клуб, а также вручил Владимиру Слесареву медаль, выпущенную казаками к 200-летию Отечественной войны 1812 года.
Владимир Степанович поблагодарил полковника за награду, а также отметил вклад в общее дело Натальи Касперской, руководителя проекта по восстановлению усадьбы.

Нам есть чем гордиться, этим должна гордиться и наша молодежь. Представительство Российского военно-исторического общества в Беларуси, которое мы открываем сегодня, будет, в первую очередь, оплотом знаний и просветительства. Мы открыты для работы, и я уверен, что наше сотрудничество будет успешным, – В. Слесарев.

Увековечение памяти

Библиотекарь краеведческого центра Борисовской центральной библиотеки Л. Тиханович подробно рассказала о работе по увековечению памяти И. Х. Колодеева. Благодаря сотрудникам библиотеки разработан туристический маршрут по местам сражений Отечественной войны 1812 года, на сайте библиотеки создается виртуальный музей Колодеева.
– Кроме этого, библиотека выступила с инициативой о присвоении имени Ивана Колодеева одной из улиц нашего города, – с радостью сообщила Л. Тиханович. – Руководство района поддержало наше предложение, и решением Борисовского районного Совета депутатов в микрорайоне Юшкевичи, где ранее находилось имение Упиревичи Ивана Хрисанфовича, появится такая улица.
Новость была воспринята на «ура» и вызвала бурные аплодисменты. Главный библиограф Национальной библиотеки Беларуси Галина Киреева также сказала много теплых слов в адрес Колодеева, чье собрание книг находится в главной библиотеке страны, и вручила В. Слесареву одну из книг, посвященных событиям Отечественной войны 1812 года.

Приятная встреча с прошлым

В продолжение встречи прозвучал доклад магистра исторических наук, руководителя военно-исторического клуба «Фузилеры-гренадеры Императорской гвардии» Дмитрий Раков. Молодой человек, одетый в униформу, которую носили представители наполеоновской армии, подробно рассказал о событиях переправы Великой армии через Березину, красочно описанной в литературе, развеял некоторые мифы, связанные с этим историческим моментом.
Любопытно было лицезреть виртуальную презентацию полотен художников середины ХІХ и начала ХХ вв., подготовленную Д. Лапцевичем. В презентации нашли отражение картины, иллюстрирующие события на Березине. Авторы многих картин допустили значительные ошибки не только в изображении костюмов представленного периода, но и в передаче самих событий.
Но вот в гостиную вошел молодой человек. Он сразу же привлек внимание публики и вызвал улыбку, когда представился: «Командующий 1 батальоном Ахтырского полка Денис Васильевич Давыдов». Он прочитал стихотворение и исполнил пронзительную балладу, а потом исчез – так же неожиданно, как и появился, оставив приятное воспоминание о лирике и возвышенных чувствах эпохи начала ХІХ века, что стало прекрасным окончанием мероприятия.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом шел разговор во время круглого стола в Доме-усадьбе И.Х. Колодеева, со дня рождения которого 30 октября исполнилось 160 лет. В ходе мероприятия состоялась...
 
Новости дня
Новости общества
 
В СПА-центрах запретят делать массаж? Некоторые спа-процедуры могут отнести к медицинским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика