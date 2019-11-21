Николай Голуб: «Один в поле не воин…»

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На мой вопрос, сколько длится его рабочий день, Николай Голуб, улыбаясь, отвечает, что летом работа начинается в шесть утра и заканчивается ближе к полуночи, а зимой, конечно, полегче: с половины восьмого до четырех.

А говорить о том, что главный агроном филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» — кабинетный работник, и вовсе не приходится. Обветренное, как у морского волка, лицо, руки, которые, кажется, не знают усталости…

— В кабинете удается посидеть разве что за составлением отчетов или подготовкой к совещанию, — рассказывает Николай Владимирович. — А так все время в поле, на территории хозяйства.

…Правильно говорят: где родился — там и пригодился. Вот и Николай Владимирович, как пришел в хозяйство в 1982 году бригадиром тракторной бригады после окончания Марьиногорского сельхозтехникума, так только на два года и «отлучился» – на службу в армию. Шло время, и в 1989 году тогдашний руководитель хозяйства Владимир Янченко настоял на том, чтобы Николай стал начальником участка полеводческой бригады. Пришлось ему снова садиться за учебники, изучать специфику агрономии. А позже продолжил учебу в Горецкой сельхозакадемии, опять же заочно.

Любовь к земле привил ему отец, оно и неудивительно, ведь Владимир Игнатьевич трудился механизатором от темна до темна, приучал своих детей к нелегкому сельскому труду с малых лет.

— Одних только знаний о земле мало. Чтобы она давала хороший урожай, нужна современная техника для ее обработки, первосортные семена, средства защиты и, главное, – опытные специалисты. Один в поле не воин. Когда мы слаженно работаем одной командой — агрономическая и инженерная служба, вот тогда и получается результат, — объясняет специалист.

В этом году в хозяйстве заготовлено 32300 тонн сенажа, силоса — 32500 тонн. Кукурузы на зерно намолочено 6340 тонн, и это с площади всего 585 га. Валовой сбор зерна в хозяйстве составил более 19 тыс. тонн, урожайность — 52 ц/га, кукурузы — 108 ц/га. И сегодня это самый высокий показатель в районе по намолоту зерновых.

— Но почивать на лаврах некогда, — говорит Николай Владимирович. — Сегодня трое наших механизаторов оказывают помощь в заготовке кормов лошницкому хозяйству. Поднимаем зябь, вывозим органику и обслуживаем фермы.

Учитывая, что у хозяйства более восьми тысяч гектаров сельхозугодий, да еще внушительная база из двух подразделений, одно из которых — в агрогородке Новоселки, а второе — в Моисеевщине, значительные средства требуются для модернизации производства. Здесь постоянно работают с новинками и не боятся разумных экспериментов. Наверное, в том числе и поэтому надой на корову в хозяйстве составляет 8 тонн.

Как уже говорилось, Николай Владимирович работает с командой единомышленников, которые ответственно относятся к своей земле. Есть агроном-агрохимик, агроном-семеновод, начальники полеводческих участков. Из молодых специалистов главный агроном отмечает работу начальников полеводческих участков «Новоселки» и «Моисеевщина» Константина Полозева и Максима Круглова. Первый работает в хозяйстве пять лет, второй — 2 года. Молодцы, хлопцы,

стараются…

В этом же хозяйстве трудятся механизаторами и два брата Николая Владимировича: Анатолий и Владимир. И жены их также работают здесь. Супруга Николая, Ирина Вячеславовна, — бухгалтером, жена Анатолия, Зинаида Семеновна, — поваром в столовой, а Владимира, Ирина Николаевна, — диспетчером. В свое время каждая семья получила жилье от хозяйства, живут дружно, часто собираются вместе у мамы — Галины Петровны.

Примечательно, что про всех Голубов и в хозяйстве, и в агрогородке говорят только самые хорошие и теплые слова. Именно на таких людях, преданных своему делу, не жалеющих ни сил, ни времени на хлеборобское дело, держится борисовская земля.

А на праздновании областных «Дажынак» трудовая династия Голубов была награждена памятным подарком.

Евгений АЛПАТОВ, фото автора