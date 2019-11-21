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«Мелисса» выбрала село

22.11.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Мелисса» выбрала село

В агрогородке  Погородно открылась коммерческая аптека. Это первый объект в сельской местности фармацевтической компании «МедФармИнвест».

Под благозвучным брендом «Мелисса» в городах Беларуси работает 20 аптек. Компания намерена расширять сеть, в том числе и в малых населенных пунктах.

На днях ее объект появился в агрогородке Погородно. Аптека разместилась в одном здании с магазином «Родны кут». От такого торгового соседства сельчане только в плюсе — попутно можно приобрести необходимые лекарства, БАДы, гигиенические и косметические средства. После ремонта былое помещение магазина промтоваров трудно узнать.

— Я сама из Баранович. Но уже пять лет живу здесь, ухаживаю за родителями, — охотно вступает в разговор посетительница новой аптеки Вацлава Иосифовна. — После закрытия прежней за лекарствами приходилось ездить и в Вороново, и в Лиду. А здесь сейчас есть все.


«Мелисса» выбрала село

— Ого, какая красота! — с порога дает волю эмоциям покупательница из д.Татарка Владислава Адольфовна. И, окинув взглядом уютный интерьер и стеллажи, искренне добавляет: — Дай Бог здоровья тому, кто решил здесь открыть аптеку.

За аптечным прилавком покупателей встречает заведующая Виктория Макаед.

— Здесь представлено более 2-х тысяч наименований, ассортимент будет расширяться, — рассказала она корреспонденту. —  Нужный лекарственный препарат можно заказать — товар поступает в аптеку дважды в неделю. Не обслуживаются здесь только льготные рецепты. Вместо скидки по дисконтным картам у нас другой бонус для покупателей —  сниженная торговая наценка на лекарственные средства.

Виктория — выпускница Погородненской школы. У нее высшее фармакологическое образование. Первый профессиональный опыт получила в Вороновской ЦРА №16. После отработки устроилась в столичную фармацевтическую компанию. И вот снова временно вернулась на малую родину — живет у мамы на время отпуска по уходу за ребенком, молодая семья строит дом в столичном регионе.


«Мелисса» выбрала село

— Когда руководство «МедФармИнвест» предложило эту работу, согласилась. Необходимые образование и опыт есть, хорошая зарплата,  комфортные условия труда. Да и гарантировали трудоустройство в системе этой фармацевтической компании после смены места жительства, — поделилась  Виктория.—  А вообще мне здесь очень нравится: все родное, знакомое, работа по душе. И от нее есть реальная польза землякам.   

Ольга ВОРОБЬЕВА.

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В агрогородке  Погородно открылась коммерческая аптека. Это первый объект в сельской местности фармацевтической компании «МедФармИнвест». Под благозвучным...
 
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