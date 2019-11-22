|
Верховный суд оставил без изменений приговор осужденному за убийство бизнесмена в Березино
22.11.2019 21:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 ноября Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке приговор по уголовному делу в отношении Алексея Синькевича по делу об убийстве бизнесмена в Березино.
«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского областного суда от 26 июля 2019 года по уголовному делу в отношении Синькевича А. В. оставлен без изменения, а апелляционные жалобы обвиняемого Синькевича А. В. и защитника-адвоката — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Напомним, 26 июля Минский областной суд
Приговор вступил в законную силу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 ноября Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке приговор по уголовному делу в отношении Алексея Синькевича по делу об убийстве бизнесмена в Березино.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)