Верховный суд оставил без изменений приговор осужденному за убийство бизнесмена в Березино

Источник материала: Tut.by

22 ноября Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке приговор по уголовному делу в отношении Алексея Синькевича по делу об убийстве бизнесмена в Березино.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского областного суда от 26 июля 2019 года по уголовному делу в отношении Синькевича А. В. оставлен без изменения, а апелляционные жалобы обвиняемого Синькевича А. В. и защитника-адвоката — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, 26 июля Минский областной суд приговорил минчанина Алексея Синькевича к пожизненному заключению в колонии особого режима. Также было решено взыскать с Синькевича в адрес жены погибшего бизнесмена 30 тысяч рублей за сожженную машину. Второго обвиняемого, Ростислава Светчикова, приговорили к 6 годам, но, учитывая предыдущий приговор, он будет отбывать 24.

Приговор вступил в законную силу.