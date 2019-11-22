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Представители Пинска стали одними из лучших предпринимателей страны

23.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Торжественная церемония награждения победителей национального конкурса «Предприниматель года» прошла в Минске. Среди награжденных есть и компания из Пинска. Так, в номинации «Успешный старт» наградой отмечено ООО «Конгломерат» (предприятие по производству деревянных 3D-моделей).

Представители Пинска стали одними из лучших предпринимателей страны

Елену Жуковец, представительницу ООО «Конгломерат» — победителя в номинации «Успешный старт», награждает многодетный отец Александр Кот

Национальный конкурс «Предприниматель года» проводится с 2016 года и продолжает традиции конкурса «Лепшы прадпрымальнік», который проводился с конца с 1997 года. Основной целью его подготовки и проведения является развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности населения. Конкурс проводится среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (в номинации «Стабильный успех» может участвовать и крупный бизнес), доля государства в уставном фонде которых не превышает 50%.

Предприниматели сами подают заявки для участия в конкурсе в органы власти по месту регистрации. Далее документы участников (где приводятся показатели их деятельности) сверяются и передаются в оргкомитеты конкурса, созданные в каждой области и Минске. В состав оргкомитета входят представители местной власти, предпринимательских объединений, общественных организаций. Эти оргкомитеты определяют лучших в каждой из номинаций в своем регионе по объективным критериям — результатам деятельности. Данные направляются в Министерство экономики, где готовится проект постановления правительства. Этим документом официально определяются победители конкурса. Победившим повторно присваивается титул «Почетного предпринимателя».

По информации БелТА

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Представители Пинска стали одними из лучших предпринимателей страны Представители Пинска стали одними из лучших предпринимателей страны Представители Пинска стали одними из лучших предпринимателей страны Представители Пинска стали одними из лучших предпринимателей страны Представители Пинска стали одними из лучших предпринимателей страны Представители Пинска стали одними из лучших предпринимателей страны

 
Теги: Минск
 
 
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