Представители Пинска стали одними из лучших предпринимателей страны

Источник материала: Полесская правда

Торжественная церемония награждения победителей национального конкурса «Предприниматель года» прошла в Минске. Среди награжденных есть и компания из Пинска. Так, в номинации «Успешный старт» наградой отмечено ООО «Конгломерат» (предприятие по производству деревянных 3D-моделей).

Национальный конкурс «Предприниматель года» проводится с 2016 года и продолжает традиции конкурса «Лепшы прадпрымальнік», который проводился с конца с 1997 года. Основной целью его подготовки и проведения является развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности населения. Конкурс проводится среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (в номинации «Стабильный успех» может участвовать и крупный бизнес), доля государства в уставном фонде которых не превышает 50%.

Предприниматели сами подают заявки для участия в конкурсе в органы власти по месту регистрации. Далее документы участников (где приводятся показатели их деятельности) сверяются и передаются в оргкомитеты конкурса, созданные в каждой области и Минске. В состав оргкомитета входят представители местной власти, предпринимательских объединений, общественных организаций. Эти оргкомитеты определяют лучших в каждой из номинаций в своем регионе по объективным критериям — результатам деятельности. Данные направляются в Министерство экономики, где готовится проект постановления правительства. Этим документом официально определяются победители конкурса. Победившим повторно присваивается титул «Почетного предпринимателя».

По информации БелТА

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