Прощание с Кастусем, разнос на Витебщине, вымирающий район и хоккейный «договорняк» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, мы прожили исторический день. Вчера улицы Вильнюса на один день вновь стали принадлежать белорусам, которые приехали попрощаться со своим героем Кастусем Калиновским. Отбросив рабочие дела, тысячи людей провели его и других повстанцев в последний путь, а мы весь день рассказывали о том, что происходило в литовской столице . Здесь были президенты (не наш), вице-премьер ( наш ), простые белорусы. литовцы, поляки… В торжественных похоронах длиной во всю пятницу не чувствовалось траура или печали. Как это было, вы можете прочесть и посмотреть здесь , а мы тем временем напомним вам, что еще произошло в морозную и ветреную пятницу (готовьтесь, выходные будут такими же — главное, не болейте ).





А певец Лявон Вольский показал новый клип на песню «Калі ідуць на абардаж», которая написана на стихотворение Владимира Короткевича «Павешаным 1864 года». Этот текст был посвящен повстанцам Кастуся Калиновского. Посмотреть можно здесь .

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Кстати, помните, писали, что Лукашенко подписал указ « О модельной деятельности «? Мы разобрались, что именно должно измениться в этой сфере .

указ « «? Мы разобрались, . Помните экс-начальника из СК, которого адвокат просил вообще оправдать в связи с незначительностью деяния (речь шла о подстрекательстве к даче взятки в 25 тыс. долларов, которые тот якобы передал другому следователю — но деньги не нашли), а прокурор — дать три года. Суд удивил — не послушал ни одного, ни второго, а вынес приговор в два раза жестче .

— не послушал ни одного, ни второго, а . А на месте единственного в Червене книжного магазина открылся винно-водочный . Точка.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Продолжим тему «Куда катится страна». Слышали очередной Идейный подкаст Центра новых идей с Чубриком, Чалым и нашей Олей Лойко? Экономисты подводят итоги седьмого Кастрычніцкага эканамічнага форума и обсуждают перспективы развития страны с реформами и без .

с Чубриком, Чалым и нашей Олей Лойко? Экономисты подводят итоги и обсуждают перспективы развития . А вот у нас репортаж из Хотимского района, который, по официальной статистике, стремительно теряет людей, - пытались понять, почему так происходит . Одни бросают дома и уезжают кто куда (еще бы — с зарплатой-то 118 рублей!) а другие, оказывается, мало того что в эти самые дома заселяются, да еще и заманивают в глушь новых соседей: некоторые едут аж за полторы тысячи километров! Это все Беларусь, друзья а фото там какие шикарные !





Вчера была « черная пятница » — и везде обещали огромные скидки. Ну, а мы проверили, действительно ли что-то продавали дешевле, чем обычно. Как думаете, каков результат ?

» — и везде обещали огромные скидки. Ну, а мы проверили, действительно ли что-то продавали дешевле, чем обычно. ? В Минске бывший мэр Николай Ладутько презентовал проект « Смарт-Сити » (на него нужен миллиард (!) долларов). Давайте расскажем, надо ли нам это .

» (на него нужен миллиард (!) долларов). . У вас есть квартира? А завещание? В риелторских кругах десятилетиями ходит байка, что в стране недвижимость завещают даже Александру Лукашенко — явление не массовое, но действительно случалось и такое. Давайте расскажем, как вообще все это дело регулируется в Беларуси, как избежать основных ошибок в составлении завещания и в чем разница между завещанием в пользу физлица и президента .

— явление не массовое, но действительно случалось и такое. Давайте расскажем, как вообще все это дело регулируется в Беларуси, как избежать основных ошибок в составлении завещания и . Помните трагедию в подмосковном Серпухове в декабре 2017 года: Дмитрий Грачев увез свою супругу Маргариту в лес и отрубил ей кисти обеих рук? Мужчина заранее купил топор, жгуты, изучил, сколько времени можно держать человека с подобными травмами в сознании. Дмитрий пытал жену полтора часа. После сам отвез ее в больницу и поехал в полицию, написав явку с повинной. Маргарита выжила. Дмитрия осудили на 14 лет колонии строгого режима. А Рита стала символом того, что жизнь продолжается даже после самых страшных событий для всех жертв домашнего насилия. На днях Грачева приезжала в Минск — и давайте расскажем, как и чем сегодня она сегодня живет .





А Сергея Сапоненко вы знаете? « Белорусский Ник Вуйчич » из Сакраменто ездит по миру с мотивирующими выступлениями — и вот Гомель">приехал в Гомель, выступал перед студентами.

» из Сакраменто ездит по миру с мотивирующими выступлениями — и вот Гомель">приехал в Гомель, выступал перед студентами. Фото 16-летней Греты Тунберг… 120-летней давности видели ?! Похоже, эта активистка умеет путешествовать во времени !

?! Похоже, эта активистка умеет ! 28 декабря в «Минск-Арене» выступит, пожалуй, самая солнечная белорусская группа «Без билета». Этот концерт фронтмен анонсирует как последний: после шоу он планирует распустить коллектив. «Каюсь перед ребятами из группы: они о том, что я ее распускаю , прочитали на TUT.BY. Неделю со мной не разговаривали , но потом все устаканилось». Встретились с Виталием Артистом и поговорили о том, как за 20 лет изменилась группа, как он ввел сухой закон среди музыкантов и что Артист собирается делать после прощального выступления .

выступит, пожалуй, самая солнечная белорусская группа «Без билета». Этот концерт фронтмен анонсирует как последний: после шоу он планирует распустить коллектив. «Каюсь перед ребятами из группы: они о том, что , прочитали на TUT.BY. , но потом все устаканилось». Встретились с Виталием Артистом и поговорили о том, как за 20 лет изменилась группа, как он ввел сухой закон среди музыкантов и . Ну и посмотрите, конечно, очередной корпоративный календарь БМЗ. Традиционно на его страницах — сотрудницы предприятия. На этот раз в кадре девушки появились в образе… Вот он, в общем, сами все увидите .

О СПОРТЕ

Помните, рассказывали о странном хоккейном матче в чемпионате Беларуси, когда коэффициент на явного аутсайдера матча «Могилев» резко упал перед игрой, а потом удивил и ход поединка: «Динамо-Молодечно» лидировало 5:1, но проиграло 5:6. Таки оказался «договорняком» ! СК возбудил уголовные дела.





Давайте расскажем, когда решится вопрос выхода сборной Беларуси по футболу на Евро-2020 . И если мы выйдем в финал группы, то решающую игру будем играть как раз в Минске. Пойдете болеть за наших?

выхода сборной Беларуси по футболу на . И если мы выйдем в финал группы, то решающую игру будем играть как раз в Минске. Пойдете болеть за наших? А биатлонистку Дарью Блашко помните? После юниорского чемпионата мира 2015 года ее прозвали «второй Домрачевой» и главной надеждой белорусского биатлона . А в 2017-м девушка неожиданно сменила гражданство и уехала выступать за Украину, не найдя взаимопонимания с руководством Белорусской федерации биатлона. Пожалела ли она хоть раз об этом, какие плюсы нашла в двухлетнем карантине и почему сегодня ощущает себя скорее украинкой, чем белоруской, Даша рассказала нашей Вике Ковальчук . Классное интервью, не пропустите!

. А в 2017-м девушка неожиданно сменила гражданство и уехала выступать за Украину, не найдя взаимопонимания с руководством Белорусской федерации биатлона. Пожалела ли она хоть раз об этом, какие плюсы нашла в двухлетнем карантине и почему сегодня ощущает себя скорее украинкой, чем белоруской, . Классное интервью, не пропустите! Помните, кстати, самых известных биатлонисток 90-х и 2000-х, которые побеждали до Домрачевой и Нойнер? Попробуйте отгадать с помощью наших подсказок .

Все новости пятницы, 22 ноября

Кстати. Завтра же детское «Евровидение»! На главной арене польского города Гливице выступят дети и подростки из 17 стран Европы, а также из Австралии и Казахстана. Кто из них может увезти победу домой и составит конкуренцию Елизавете Мисниковой, которая представит на конкурсе Беларусь? Давайте расскажем — а вы завтра сами смотрите.

Хороших выходных, друзья!

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