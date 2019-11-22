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Учащийся гимназии Вадим Козлов вошел в тройку призеров областного этапа республиканской олимпиады по финансовой грамотности

23.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Учащийся 11 класса гимназии г. Буда-Кошелево Вадим Козлов вошел в тройку призеров областного этапа республиканской олимпиады по финансовой грамотности.

Учащийся гимназии Вадим Козлов вошел в тройку призеров областного этапа республиканской олимпиады по финансовой грамотности
Вадим Козлов

В подобной олимпиаде юноша принимает участие впервые, и этот опыт оказался весьма успешным: он занял второе место на районном этапе и почетное третье – на области.
– Конечно, я очень волновался, понимал, что областной этап – весьма серьезный уровень, – не скрывает Вадим. – На удивление, задания оказались легче, чем я предполагал, причем большинство из них были из жизненной практики, поэтому дались мне довольно легко.
Мы поздравляем молодого человека с заслуженной победой и желаем удачи, ведь впереди у него – серьезная подготовка и участие в республиканском этапе олимпиады, где он будет отстаивать честь Гомельской области.

Марина ЛУСЕВИЧ
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Учащийся 11 класса гимназии г. Буда-Кошелево Вадим Козлов вошел в тройку призеров областного этапа республиканской олимпиады по финансовой...
 
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