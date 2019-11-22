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«У нее такая коса была!» Истории пар, которые вместе больше 50-ти лет
23.11.2019 11:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы когда-нибудь спрашивали у своих бабушек и дедушек, как они познакомились и сыграли свадьбу? Наверняка вы не услышите истории о пышном белом платье и богатом застолье, но ведь это все не важно, правда? Мы пригласили пары, которые вместе уже больше 50-ти лет. Кто-то ехал в загс на велосипеде и потом — сразу на работу, а кто-то отметил женитьбу хлебом, воблой и шампанским. Наши герои рассказали о своих ссорах, пережитых трудностях и счастливых моментах, а главное — о большой любви.
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Пары, которые в браке уже больше 50-ти лет - о знакомстве, свадьбе, счастливых моментах и пережитых трудностях.
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