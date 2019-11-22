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Учащаяся начальной школы Ксения Козлова награждена дипломом первой степени международного фестиваля искусств «Gomel Fest 2019».

23.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Учащаяся начальной школы г. Буда-Кошелево Ксения Козлова награждена дипломом первой степени первого международного фестиваля искусств «Gomel Fest 2019».

Учащаяся начальной школы Ксения Козлова награждена дипломом первой степени международного фестиваля искусств «Gomel Fest 2019».

Исполнив произведение Людмилы Скрягиной «Джаз для Вас», девочка стала лучшей в номинации «Вокальное творчество». К слову, посещает Ксения студию эстрадно-джазового вокала «Vocal Smile», что в Гомеле, с лета этого года. Занимается с девочкой педагог Анастасия Юрьевна Витебская.

Кроме того, уже второй год Ксения учится и в детской школе искусств города Буда-Кошелево, где под чутким руководством своего преподавателя Инны Орловой изучает музыкальную дисциплину. Занимается и хореографией, однако, по признанию самой Ксении, все же вокал ей намного ближе.

Галина ХАЦУЛЁВА
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Теги: Гомель
 
 
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Учащаяся начальной школы г. Буда-Кошелево Ксения Козлова награждена дипломом первой степени первого международного фестиваля искусств «Gomel Fest 2019». ...
 
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