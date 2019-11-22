Учащаяся начальной школы Ксения Козлова награждена дипломом первой степени международного фестиваля искусств «Gomel Fest 2019».

Источник материала: Газета Авангард

Учащаяся начальной школы г. Буда-Кошелево Ксения Козлова награждена дипломом первой степени первого международного фестиваля искусств «Gomel Fest 2019».





Исполнив произведение Людмилы Скрягиной «Джаз для Вас», девочка стала лучшей в номинации «Вокальное творчество». К слову, посещает Ксения студию эстрадно-джазового вокала «Vocal Smile», что в Гомеле, с лета этого года. Занимается с девочкой педагог Анастасия Юрьевна Витебская.

Кроме того, уже второй год Ксения учится и в детской школе искусств города Буда-Кошелево, где под чутким руководством своего преподавателя Инны Орловой изучает музыкальную дисциплину. Занимается и хореографией, однако, по признанию самой Ксении, все же вокал ей намного ближе.

Галина ХАЦУЛЁВА

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