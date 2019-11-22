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«Очереди по 100 человек». Минчане жалуются, что не могут дозвониться в 115
23.11.2019 13:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«В квартире второй день холодные батареи. В субботу в 9 утра стала звонить в 115. Дозвонилась с третьей попытки, потому что очереди на ответ оператора по 100 человек», рассказывает минчанка Юлия. Нам тоже удалось поговорить с оператором контакт-центра ЖКХ только после 22 минут ожидания. TUT.BY попытался выяснить, в чем причина такой популярности номера 115 у минчан субботним утром.
В редакцию обратилась минчанка Юлия и рассказала, что все утро не могла дозвониться до контакт-центра ЖКХ по номеру 115.
— Второй день дома холодные батареи, это при том, что когда на улице было тепло, они жарили. В 9 утра в субботу стала звонить в 115, но автоответчик сообщил мне, что я в очереди 108, — рассказывает девушка. — В 9.30, когда я позвонила второй раз, ситуация не изменилась, в очереди я была 103.
Оставить заявку у минчанки получилось только с третьего раза, когда она была в очереди 80, но ждать ответа пришлось 20 минут.
— В городе какая-то авария? Почему такой ажиотаж? Сомневаюсь, что люди утром в субботу стали бы звонить по поводу замены лампочки в подъезде, тем более такими толпами. Может, не у меня одной нет отопления? — интересовалась читательница.
Нам удалось связаться с оператором после 22 минут ожидания. По счету в очереди мы были 96. В контакт-центра сказали, что никаких экстренных ситуаций нет.
— Да, у нас действительно сегодня много заявок, но они все разные, обращаются не по одному поводу, — ответила оператор. По каким именно причинам звонят люди и связано ли это с отсутствием отопления, она уточнять не стала.
К полудню мы ещё раз позвонили в 115. Очереди уменьшились. Было всего 42 человека в ожидании ответа.
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Мы попытались выяснить причины такой популярности контакт-центра ЖКХ утром в субботу.
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