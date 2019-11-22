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Солодуха исполнил свои хиты на минской Комаровке

23.11.2019 14:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На столичном Комаровском рынке сегодня выступал Александр Солодуха. Он исполнял свои песни и приглашал людей покупать лосось по привлекательной цене — 19,9 рубля.


Певца пригласила одна из рыбных торговых точек. Возле нее толпились люди — было не протолкнуться.


Александр Солодуха исполнял свои некоторые хиты, фотографировался с покупателями и зазывал людей покупать лосось, креветки и прочие морепродукты.

 
 
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Певца пригласила одна из рыбных торговых точек. Возле нее толпились люди - было не протолкнуться.
 
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