Солодуха исполнил свои хиты на минской Комаровке

Источник материала: Tut.by

На столичном Комаровском рынке сегодня выступал Александр Солодуха. Он исполнял свои песни и приглашал людей покупать лосось по привлекательной цене — 19,9 рубля.





Певца пригласила одна из рыбных торговых точек. Возле нее толпились люди — было не протолкнуться.





Александр Солодуха исполнял свои некоторые хиты, фотографировался с покупателями и зазывал людей покупать лосось, креветки и прочие морепродукты.