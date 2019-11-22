Между нами, девочками. 5 вещей в вашем гардеробе, которые никогда не выйдут из моды

Источник материала: Полымя

При покупке новой одежды хочется выбрать то, что будет удобно, стильно и универсально. Есть вещи, которые выходят из моды за один-два сезона, и вещи, которые выглядят стильно независимо от веяний моды. Имея в гардеробе эти вещи, можно долгое время быть в тренде. Главное выбирать одежду хорошего качества, которая сможет прослужить долгие годы.





Классическая водолазка с воротником под горло





Беспроигрышный вариант для создания модного лука в холодное время года – водолазка. Выбирая водолазку для базового гардероба, стоит отдать предпочтение однотонным вещам, приглушенной цветовой гаммы. При создании образа с ними будет проще сочетать другие вещи. Например, обычная черная водолазка прекрасно сочетается с джинсами, юбками, хорошо смотрится под пиджаком, с любыми пальто и куртками. Для создания более праздничного образа, достаточно прикрепить на водолазку красивую брошь или повесить на шею кулон.

Джинсы прямого кроя с высокой талией





Джинсы можно найти в любом гардеробе. Одно из главных достоинств джинсов прямого кроя с высокой талией – они подойдут для дам с любой комплекцией. С помощью денима можно скрыть недостатки фигуры, акцентируя внимание на достоинствах. Высокая посадка подчеркивает талию и визуально удлиняет ноги.

Джинсы – настолько универсальная вещь, что сочетаются практически с любым предметом одежды. Прямые джинсы можно носить с рубашками, футболками, водолазками, свитерами, пиджаками. В плане обуви выбор тоже широкий. Для создания вечернего образа можно надеть элегантные лодочки, для повседневного – кроссовки, сандалии и т.д.

Ботильоны на невысоком каблуке





Шикарный вариант, который впишется в любой гардероб. Наибольшей популярностью пользуются ботильоны из мягкой кожи, с округлым или заостренным мыском. Дизайнеры создали массу моделей, на любой вкус и цвет. Не менее привлекательными для модниц являются ботильоны из замши, к которым нередко добавляют бахрому, кисти.

Однако при выборе подходящей модели стоит учитывать свой тип фигуры. Например, девушкам с худыми ножками не подходят ботильоны с широкими голенищами

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Свитер oversize





Свитера оверсайз, как правило, подходят любому типу фигуры. Такой свитер отлично согревает в непогоду, стильно выглядит и помогает скрыть некоторые недостатки фигуры. Однако при покупке нужно учитывать некоторые нюансы. Например, пышным девушкам не рекомендуются свитера с крупной вязкой, так как они визуально прибавляют объем. Обладательницы невысокого роста должны обращать внимание на длину изделия, так как слишком длинный свитер может визуально уменьшить рост.

Двубортное пальто миди или макси классического кроя





Во все времена пальто придавало представительницам прекрасного пола дополнительную элегантность. Хоть мода и переменчива, но классическое двубортное длинное пальто остается неизменным трендом. Пальто можно носить с каблуками или кроссовками, с платьями, джинсами, юбками.

Источник: ont.by