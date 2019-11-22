Здоровье и смартфоны: что дети просят у Деда Мороза

Источник материала: Полымя

В пресс-службе Деда Мороза – есть и такая – рассказали, о чем дети чаще всего просят зимнего волшебника, сообщает телеканал «МИР 24».





Больше всего в списке подарков, конечно, игрушек: машинок для мальчиков и кукол для девочек. А вот на третьем месте оказались смартфоны. Также дети часто просят счастья и здоровья своим близким. До Нового года еще больше месяца, а на почту Деда Мороза уже пришло больше трех с половиной миллионов писем и не только от детей. Есть послания и от тех, кому за 40.

Одной из самых необычных стала просьба 9-летней Лизы из Владимирской области, которая попросила Деда Мороза вернуть воду в пересыхающие реки. В общей сложности за два месяца до Нового года Дед Мороз получил уже 3,6 млн писем.

Кстати, в пресс-службе Деда Мороза посоветовали детям не начинать свои письма со слов «Хочу» и «Подари мне». А первым делом стоит все-таки поприветствовать зимнего волшебника, рассказать немного о себе, а уж потом переходить к самому главному.

Источник: mir24.tv