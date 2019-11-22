Краеведческий музей — гостям фестиваля «Березина-2019»

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Первая – «От Немана до Березины» — филокартия. В ней посредством открыток рассказывается о начале похода армии Наполеона в Россию, о его пребывании в Москве и об отступлении до Березины. Вторая выставка — «В дар музею», на которой представлены разнообразные экспонаты Отечественной войны 1812 года, подаренные музею в разное время.

В период проведения фестиваля гости также смогут увидеть оригинал французского наверфия знамени, который имеет форму одноглавого орла, выполненного из бронзы и впоследствии позолоченного.

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