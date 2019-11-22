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Журналист Владимир Чуденцов по-прежнему в ИВС. Что известно о задержании

23.11.2019 20:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналист Владимир Чуденцов, которого 21 ноября задержали на пункте пропуска «Брест — Тересполь», по нашей информации, по-прежнему находится в изоляторе временного содержания Ленинского района РОВД Бреста. Правоохранительные органы не комментируют ситуацию. Завтра истекают 72 часа с момента задержания, журналиста должны либо освободить, либо применить к нему меру пресечения.


Фото: facebook.com/chudentsov

Напомним, Владимира Чуденцова таможенники сняли с поезда на пункте пропуска «Брест — Тересполь». Журналист направлялся в Варшаву. В сумке у него при таможенном контроле нашли неизвестное вещество. По словам матери Чуденцова Нины Николаевны, перед этим он оставлял сумку без присмотра, отходил в туалет. В этот же день у журналиста дома провели обыск, где также обнаружили неизвестное вещество. По словам Нины Николаевны, ее сына задержали по подозрению в совершении преступления, связанного с наркотиками.

В комментарии TUT.BY Нина Николаевна сегодня рассказала, что обыск в квартире проводили 4 человека в присутствии двух понятых. «Удостоверение показали, а бумагу на обыск не показывали», — уточнила женщина. По ее словам, обыск проходил около двух часов.

Нина Николаевна рассказывает, что ее сын направлялся в Варшаву для трудоустройства. «Он ехал туда на работу. У него было приглашение и разрешение на работу. Работы тут ему нет», — пояснила мать журналиста. Женщина рассказала, что в четверг общалась с адвокатом, которая посещала ее сына в ИВС. По ее словам, после этого специалист не выходила на связь. Нина Николаевна намерена заключить договор с другим адвокатом, его уже нашли, осталось только заключить договор.

Женщина рассказывает, что в среду родственники намерены навестить Владимира.

— Адвокат сказала, что у него забрали сумку с теплыми вещами. Из еды ничего не было, — рассказывает женщина. — Он лежал в больнице, он тяжело болел, у него была тяжелая пневмония, 17 дней он лежал под капельницей, 3 дня находился в реанимации. И тут сделать выводы, что он — наркоман, что он в Польшу вез наркотики…

Тем временем сегодня в телеграмм-канале NEXTA разместили ссылку на видеосюжет, в котором его автор Степан Путило рассказывает о том, что Владимир Чуденцов консультировал его, а иногда помогал в редактуре текстов для канала. В видеосюжете среди прочих выступил Максим Чернявский, друг журналиста. Он рассказал, что якобы прислал приглашение Чуденцову (для получения визы. — Прим. ред.).

Чернявский заявил, что также попросил Чуденцова привезти из Беларуси чай (под название «Азерчай»), который «можно купить на Комаровском рынке», и горчичники для жены, которая заболела. Он предполагает, что у проверяющих возникли вопросы в том числе к чаю, который был в сумке у журналиста. В подтверждение своей просьбы о привозе чая Чернявский сбросил корреспонденту TUT.BY скрин переписки в Чуденцовым.


Однако нынешний адвокат Чуденцова в комментарии TUT.BY опровергла информацию про чай и горчичники.

— Не знаю, откуда такая информация, но ни про какой чай и горчичники речь не идет, — сказала адвокат. — Пока не принято решение, где он (Чуденцов. — Прим. ред.) будет находиться дальше. Должны решить, возьмут его под стражу или может под подписку отпустят, под залог. Пока неизвестно". 25 ноября истекают 72 часа с момента задержания.

Ранее адвокат в комментарии TUT.BY пояснила, что находится под подпиской о неразглашении, поэтому не может сообщить подробности.

В МВД ситуацию с задержанием Владимира Чуденцова не комментируют.

 
Теги: Брест
 
 
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Журналист Владимир Чуденцов, которого 21 ноября задержали на пункте пропуска «Брест - Тересполь», по нашей информации, по-прежнему находится в изоляторе временного...
 
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