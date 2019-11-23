ТОП-5 самых ржавеющих машин на «вторичке»

Источник материала: Полымя

Эксперты портала NJCAR провели исследование рынка подержанных авто, выпущенных с 2005 по 2014 год и эксплуатировавшихся в российских мегаполисах. Результатом стал топ-5 моделей, которые могут «похвастаться» самым быстрым появлением коррозии на кузове.





На пятом месте — Ford Mondeo образца 2006-2010 года.

«Кузов в течение первых 5-6 лет использования авто сохраняется неплохо, но после многочисленные очаги коррозии появляются на колесных арках, днище и порогах», — рассказали авторы исследования.

На четвертом — Mazda 6 2005-2008 годов выпуска.

«Спустя 4-5 лет эксплуатации на днище, крыльях, задних арках и даже дверях вовсю начинает появляться ржавчина», — отметили эксперты.

Третья строчка рейтинга досталась Nissan Almera первого поколения европейской сборки, 2005-2006 г.в. 3-4 лет эксплуатации вполне достаточно, чтобы некогда новая «Альмера» начала ржаветь.

«Серебро» получило семейство Opel Astra 2005-2012 г.в. Самыми проблемными оказались колесные арки, двери в нижней части, а также днище и капот.

Антилидером стал кроссовер Geely Emgrand X7 образца 2011-2013 года.



«Примерно через год эксплуатации у этого автомобиля почти не остается элементов, которые не «охвачены» коррозией. Основная причина столь «пышного цветения» кузова — отсутствие оцинковки, некачественная окраска, а также реагенты, которыми щедро «посыпают» дороги крупных городов», — подчеркнули специалисты.

Источник: interfax.by