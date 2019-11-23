Бывшие магазины – в оборот

Источник материала: Чырвоны прамень

Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости – задача первостепенной важности. Определённая работа, заверили в отделе экономики райисполкома, ведётся постоянно. Взять, к примеру, здания бывших магазинов, принадлежавших системе потребкооперации. Таковых преимущественно в деревнях осталось немало. И с ними нужно что-то делать. Идеальный вариант – найти нового хозяина.





На сегодня в списке неиспользуемых объектов подобного типа 17 строений. Бывшие торговые точки расположены в разных населённых пунктах Чашниччины. Некоторые, что важно – вблизи оживлённых автотрасс (сельмаги в деревнях Замошье, Жучки, Стражевичи, Почаевичи). Это, безусловно, добавляет привлекательности данным объектам.

Бывшие магазины также есть в Ульяновке, Елешовке, Заесье, Асташово, Горе, Марьино, Гилях, Будилово, Краснолуках, Гурце. География достаточно широка. Здания эти построены в разные годы. Площади также различаются, как и первоначальная цена. Потенциальных покупателей очень ждут.





Практика показывает, что те же предприниматели на базе старых торговых площадей вполне могут открыть современный функционирующий объект сервиса или производственный.

Желающие приобрести подобное здание могут обращаться по телефонам 4-11-46, (8029) 295-88-55 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Нужно заметить, что некоторые объекты бывшей межрайбазы уже обрели новых хозяев. В текущем году с молотка ушли здания мясного павильона, магазинов «Росинка», «Рамонак», стеклоприёмного, торгового павильона «Свояки» и прочие. В числе покупателей – индивидуальные предприниматели, коммерческие структуры и даже ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и УПП «Глубокский мясокомбинат». В основном эти объекты находятся в Чашниках или Новолукомле. Важный процесс поиска собственников продолжается. Хорошо, чтоб дошла очередь и до села.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.