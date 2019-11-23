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«Кто это? Без понятия!» Спросили жителей Шведской Горки, в честь кого названы улицы, на которых они живут

24.11.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официально — 59-й микрорайон Гомеля, в народе — Шведская Горка. С одной стороны дороги — Сож, с другой — многоэтажки. Свежая застройка, молодые саженцы с замахом на будущий сад, однотипные детские площадки. И только название у этого бетонного «человейника» — загадочное. Знаете, почему район именуют Шведской Горкой и в честь кого там названы улицы? Рассказываем.


Дорога на Шведскую Горку — в самый молодой микрорайон Гомеля — идет перпендикулярно проспекту Октября. Еще недавно добраться туда было непросто, хотя, казалось бы, микрорайон расположен совсем близко от городских транспортных маршрутов. Но здесь все же появились маршрутки, потом автобус и троллейбус — и новоселам стало проще.


— Мы здесь квартиру получили — это главное, а про «Швецию» в нашем микрорайоне ничего не знаем, — стандартный ответ жителей новых панелек. — Теперь ждем, пока построят школу и детский сад — вот это наша проблема.

На самом деле, «заморский след» в названии микрорайона действительно есть. В окрестностях разных белорусских деревень есть Французская дарога, Французская грэбля, Шведская сенажаць, Шведава балота, Шведскі брод. Они возникли после двух войн — Северной, начала 18-го века, и Отечественной 1812 года.

Свидетельствами давней войны могут считаться и следы древних укреплений -насыпей, валов, рвов возле городищ, а также курганные могильники. Отсюда становится понятным появление таких названий как Шведская Гара, Шведскі Вал, Шведскі Акоп, соотносимых с городищами, или Шведскія магілы, Шведскія капцы — названия древних погребальных памятников.

Урочище Шведская Горка (вариант — Шведская Гора) есть и на правом берегу Сожа. Несколько лет назад здесь вырос новый микрорайон № 59.

Названия двух местных улиц — Пенязькова и Денисенко — ничего общего со Швецией не имеют, а вопрос их происхождения местных чаще всего ставит в тупик.






В утреннем тумане на Денисенко неуютно. Между домов по бетонным дорожкам гуляют местные с собаками да молодые мамы с детьми.

— Нет, не знаю, в честь кого улица названа, — смущается Анна и спрашивает: — А Пенязьков кем был? Мне кто-то говорил, что подпольщиком.

Елена на Шведскую Горку перебралась 3 года назад.

— Григорий Денисенко — это герой Великой Отечественной. Больше ничего не знаю. А он жив еще?

— Вы откуда переехали?

— Я — коренная гомельчанка. Всю жизнь прожила на 10-й Новоселковой улице.


— Живу на Пенязькова. Советский герой был, — быстро отвечает Ирина.

— Да откуда мне знать, кто такой Пенязьков? Я тут недавно живу, — удивляется вопросу Любовь.

С черенком от лопаты от остановки к дому на Пенязькова спешит Анатолий.

— Знаю, конечно! То ли артиллерист, то ли танкист — в общем, боец такой был!


На остановке под названием «Микрорайон Шведская горка» мерзнет, пропуская все маршрутки, пожилая супружеская пара.

— Пенязьков был Героем Советского Союза. Денисенко — точно не знаю, но, кажется, тоже. Может, заслуженным летчиком? — Валентин не очень общителен.

— Знаете, неважно, как назвали эти улицы — главное, что квартиры тут теплые — мы не мерзнем! — говорит Лидия и признается: ее при этом очень волнует то, чего в микрорайоне не хватает.


— Мы раньше жили в Западном микрорайоне, уже два года — здесь. Нам тут хорошо — речка рядом, летом каждый день ходим купаться. Нам-то, пенсионерам, везде нормально, было бы здоровье! А вот молодежи — плохо! Вы только посмотрите, — кивает Лидия в сторону молодой мамы с коляской, — как им отсюда каждое утро детей по садам-школам возить? Тут же не построили ничего! Мамочки эти бегут, на руках детей тащат — это ж никуда не годно! И площадок детских мало: к нам внучку дети привозят и особо поиграть с ней негде.


— …Ну так сами мне и расскажите, кем был этот Пенязьков, а то я сюда пять дней назад переселилась, — смеется жительница одноименной улицы Татьяна.

Рассказываем.

И Григорий Денисенко, и Дмитрий Пенязьков действительно были Героями Советского Союза. Жизнь обоих была связана с Гомелем — и только в названиях гомельских улиц увековечены их имена.

Григорий Денисенко

Григорий Денисенко родился в 1922 году в Украине, с 1943-го воевал на Украинских фронтах. Освобождал Венгрию, Польшу, Румынию, Чехословакию и Австрию. Совершил почти 200 боевых вылетов, уничтожил 8 самолетов, несколько десятков танков, более 100 вражеских автомашин.

Более полувека — с 1956 года и до смерти в 2011-м Григорий Денисенко жил на главной улице Гомеля — Советской. Был Почетным гражданином города.


Дмитрий Пенязьков

Дмитрий Пенязьков же родом из Гомеля. До начала войны успел поработать учителем.

В 1945-м одним из первых форсировал Одер, гранатами уничтожил танк противника. Передовым отрядом, в составе которого он находился, был захвачен плацдарм. 22 апреля 1945 года состоялся штурм одной из важных высот, и Пенязьков, первым достигнув вершины, установил на ней красный флаг. Затем один за пулемётом удерживал высоту, пока не подошли основные силы роты, и, несмотря на ранение, поле боя не покинул.

Много лет в мирное время Пенязьков работал в филиале Белорусскогго политехнического университета в Гомеле (сейчас это Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого). Был Почетным гражданином города. Умер в 2002 году.


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Теги: Гомель
 
 
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Свежая застройка, молодые саженцы с замахом на будущий сад, однотипные детские площадки. И только название у этого бетонного «человейника» - загадочное. Знаете,...
 
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