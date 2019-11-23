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Моделисты создали диораму обороны Брестской крепости

24.11.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Моделисты воссоздали бои в первые сутки обороны Брестской крепости. Макет делали из строительных материалов и мха. Создание каждой детали — сложная и кропотливая работа. Проработали даже выражения лиц солдат, сообщает «Беларусь 1».

Видео: Беларусь 1

На лицах солдат застыли гримасы боли, а с разрушенной башни, кажется, вот-вот посыплется кирпич. В своей реалистичной диораме моделисты из Бреста отразили один из моментов героической обороны Брестской крепости: бой у Тереспольских ворот. Сюжет сверяли с историками.

В военной диораме соблюли не только исторические, но и пропорциональные точности. Перед тем, как приступить к работе, моделисты выезжали в крепость и замеряли ворота.

Высота диорамы — 88 сантиметров. А длина — 60. В реальности этой части ворот уже нет — башня была полностью разрушена. Размер здания уменьшили равно в пять 35 раз

В диораме сотни мелких деталей. Каждую фигурку моделисты расписывали собственно. Штыки их оружия не толще швейной иглы. А кирпич клеили из глины вручную. Основу композиции составили строительные материалы.

Моделисты Василий, Юрий и Игорь познакомились в интернете. Их объединило общее хобби. Работу над Тереспольскими воротами разбили на несколько этапов, у каждого специалиста были свои задачи. Макет создавали почти полгода.

Эту работу моделисты посвятили защитникам Брестской крепости. А диораму решили подарить мемориальному комплексу, чтобы она нашла свое место в экспозиции одного из музеев.

 
Теги: Брест
 
 
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В военной диораме соблюли не только исторические, но и пропорциональные точности. Перед тем, как приступить к работе, моделисты выезжали в крепость и замеряли...
 
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