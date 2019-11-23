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Как минчане просят заасфальтировать дорожки, которые вытаптывают годами (но все зря)
24.11.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В микрорайонах есть дорожки, которые вытаптывают десятилетиями. Официально их не существует, хотя часто такие народные тропы намного логичнее и прямее запроектированных изначально. Если б их еще плиткой замостить или заасфальтировать, стало бы еще удобней. Но добиться этого почти невозможно, разводят руками местные жители и показывают переписки с коммунальщиками.
Популярная пешеходная дорожка в микрорайоне Чкаловский
Тропа в микрорайоне Чкаловский, которая идет вдоль забора гимназии № 56 и дома по улице Могилевская, 4 существует уже больше 20 лет. Выглядит внушительно: ширина с полтора метра.
— По логике, здесь должен быть тротуар, который на этапе проектирования микрорайона не смогли предвидеть. Нужно благоустроить эту пешеходную связь сейчас, потому что по ней ходит огромное количество людей, — объясняет местный житель Вячеслав. — Она по диагонали связывает массив домов на улице Жуковского с детской поликлиникой, средней школой, гимназией и остановками общественного транспорта на Чкалова.
Вячеслав говорит, что первый раз попросил ЖЭС заасфальтировать популярную у пешеходов дорожку около 10 лет назад.
— Сначала ответы были, что дорожка идет через пустырь, где будут строить дом. Мол, когда дом появится, сделают и тротуар. Дом построили — дорожка лишь стала короче. В этом году я хотел пройти каноническим путем: от обращения в службу 115 до администрации президента. Правда, от последней идеи отказался: понял, что есть системная проблема, которую не победить.
В службе 115 минчанину ответили, что такими вопросами не занимаются. Потом он обращался в районную администрацию, ЖКХ Октябрьского района, ЖКХ города.
В районном ЖКХ объяснили, что организация не делает новые тротуары, а только ремонтирует существующие. Организовать новую дорожку можно только при капремонте двора, а его в 2020−21 годах по указанному адресу не будет.
Вячеслав в ответ даже подсказал, где взять материалы на благоустройство. Несколько лет назад вокруг гимназии № 56 поставили заборы, в которые уперлись сразу несколько тротуаров. Они не используются и зарастают. Тротуарную плитку с них Вячеслав предложил переложить на народную тропу. Но не тут-то было. В начале ноября жителю ответили из администрации Октябрьского района Минска.
Ремонтировать существующие пешеходные связи в микрорайоне будут в 2020 году, сообщил замглавы района. Устройство новых дорожек не предусмотрено. Не ясно, кто этот «протоптыш» будет ремонтировать, за чьи деньги, так что превращать ее в нормальный тротуар нецелесообразно. Можно только восстановить на ее месте зеленую зону.
— Получается, что в микрорайонах, которые уже построены, добавить новые пешеходные связи почти невозможно. Есть системная проблема, — разводит руками местный житель.
Народные тропы в Сухарево
Вывод Вячеслава подтверждают и другие истории. В Сухарево сейчас жители нескольких домов ждут ответ из Мингорисполкома, в районную администрацию и к коммунальщикам они уже обращались.
Минчане просят замостить плиткой три пешеходные дороги, которые ведут к «Евроопту», даже подписи собирали.
«ЖЭС ответил, что дорог по проекту не существует, а значит, плиткой их мостить не будут, — рассказывали жители в одном из обращений. — Тем не менее, фактически они существуют — их протоптали. Люди не ходят в магазин и школу зигзагами и кругами, а идут по наиболее удобному маршруту. В дождливую погоду дорожки превращаются в мягкую грязь, пользоваться ими неудобно. Просим запроектировать пешеходные дорожки на месте существующих и положить плитку».
Ответы коммунальщиков — по уже знакомой схеме. В администрации Фрунзенского района жителям Сухарево предложили вариант — разработать проектно-сметную документацию для новых дорожек за свой счет.
— А как собрать деньги? — задается вопросом одна из жительниц, Ирина. — Дорожки возле школы и магазина, ими пользуется около 25 домов — понятно, что я не пойду с протянутой рукой по району собирать наличку.
По «несуществующим» дорожкам люди ходят около 20 лет.
— Может, нужно на законодательном уровне дать право коммунальщикам мостить «протоптыши» без проектно-сметной документации? — говорит Ирина.
А пока выходит, что минские коммунальщики либо игнорируют стихийные дороги, либо ведут с ними войну. Про одну из таких дорожек, в микрорайоне «Каменная Горка», REALTY.TUT.BY писал в рубрике «Доска позора»
До сих пор актуальна история народной тропы в Малиновке, которую жители упорно вытаптывают, а коммунальщики так же упорно то засеивают травой, то защищают забором.
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Вот истории нескольких народных троп, которые нельзя благоустроить, потому что по проекту их нет.
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