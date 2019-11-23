Как минчане просят заасфальтировать дорожки, которые вытаптывают годами (но все зря)

Источник материала: Tut.by

В микрорайонах есть дорожки, которые вытаптывают десятилетиями. Официально их не существует, хотя часто такие народные тропы намного логичнее и прямее запроектированных изначально. Если б их еще плиткой замостить или заасфальтировать, стало бы еще удобней. Но добиться этого почти невозможно, разводят руками местные жители и показывают переписки с коммунальщиками.



Народная тропа в микрорайоне Чкаловский. Фото: пользователь TUT.BY Вячеслав

Популярная пешеходная дорожка в микрорайоне Чкаловский

Тропа в микрорайоне Чкаловский, которая идет вдоль забора гимназии № 56 и дома по улице Могилевская, 4 существует уже больше 20 лет. Выглядит внушительно: ширина с полтора метра.

— По логике, здесь должен быть тротуар, который на этапе проектирования микрорайона не смогли предвидеть. Нужно благоустроить эту пешеходную связь сейчас, потому что по ней ходит огромное количество людей, — объясняет местный житель Вячеслав. — Она по диагонали связывает массив домов на улице Жуковского с детской поликлиникой, средней школой, гимназией и остановками общественного транспорта на Чкалова.



Красной линией Вячеслав выделил на карте тропу, по которой людям удобнее ходить, чем по дорожкам, проложенным изначально

Вячеслав говорит, что первый раз попросил ЖЭС заасфальтировать популярную у пешеходов дорожку около 10 лет назад.

— Сначала ответы были, что дорожка идет через пустырь, где будут строить дом. Мол, когда дом появится, сделают и тротуар. Дом построили — дорожка лишь стала короче. В этом году я хотел пройти каноническим путем: от обращения в службу 115 до администрации президента. Правда, от последней идеи отказался: понял, что есть системная проблема, которую не победить.

В службе 115 минчанину ответили, что такими вопросами не занимаются. Потом он обращался в районную администрацию, ЖКХ Октябрьского района, ЖКХ города.



Та же тропа в ноябре. Фото: пользователь TUT.BY Вячеслав

В районном ЖКХ объяснили, что организация не делает новые тротуары, а только ремонтирует существующие. Организовать новую дорожку можно только при капремонте двора, а его в 2020−21 годах по указанному адресу не будет.

Вячеслав в ответ даже подсказал, где взять материалы на благоустройство. Несколько лет назад вокруг гимназии № 56 поставили заборы, в которые уперлись сразу несколько тротуаров. Они не используются и зарастают. Тротуарную плитку с них Вячеслав предложил переложить на народную тропу. Но не тут-то было. В начале ноября жителю ответили из администрации Октябрьского района Минска.

Ремонтировать существующие пешеходные связи в микрорайоне будут в 2020 году, сообщил замглавы района. Устройство новых дорожек не предусмотрено. Не ясно, кто этот «протоптыш» будет ремонтировать, за чьи деньги, так что превращать ее в нормальный тротуар нецелесообразно. Можно только восстановить на ее месте зеленую зону.

— Получается, что в микрорайонах, которые уже построены, добавить новые пешеходные связи почти невозможно. Есть системная проблема, — разводит руками местный житель.



Ответ из ЖКХ Октябрьского района Минска от 31 мая 2019 года

Ответ администрации Октябрьского района Минска от 1 ноября 2019 года. Фото: пользователь TUT.BY

Народные тропы в Сухарево

Вывод Вячеслава подтверждают и другие истории. В Сухарево сейчас жители нескольких домов ждут ответ из Мингорисполкома, в районную администрацию и к коммунальщикам они уже обращались.

Минчане просят замостить плиткой три пешеходные дороги, которые ведут к «Евроопту», даже подписи собирали.



Стихийные пешеходные дороги между домами по Максима Горецкого № 31, 27, 29 и «Еврооптом» на Шаранговича хорошо видны с высоты

«ЖЭС ответил, что дорог по проекту не существует, а значит, плиткой их мостить не будут, — рассказывали жители в одном из обращений. — Тем не менее, фактически они существуют — их протоптали. Люди не ходят в магазин и школу зигзагами и кругами, а идут по наиболее удобному маршруту. В дождливую погоду дорожки превращаются в мягкую грязь, пользоваться ими неудобно. Просим запроектировать пешеходные дорожки на месте существующих и положить плитку».

Ответы коммунальщиков — по уже знакомой схеме. В администрации Фрунзенского района жителям Сухарево предложили вариант — разработать проектно-сметную документацию для новых дорожек за свой счет.

— А как собрать деньги? — задается вопросом одна из жительниц, Ирина. — Дорожки возле школы и магазина, ими пользуется около 25 домов — понятно, что я не пойду с протянутой рукой по району собирать наличку.

По «несуществующим» дорожкам люди ходят около 20 лет.

— Может, нужно на законодательном уровне дать право коммунальщикам мостить «протоптыши» без проектно-сметной документации? — говорит Ирина.

А пока выходит, что минские коммунальщики либо игнорируют стихийные дороги, либо ведут с ними войну. Про одну из таких дорожек, в микрорайоне «Каменная Горка», REALTY.TUT.BY писал в рубрике «Доска позора» год назад . Там жители протоптали тропинку к торговому центру, а когда попросили сделать там удобную дорожку, коммунальщики отказались. Чтобы отвадить пешеходов от тропы, на ней организовали клумбы — ту ситуацию заметил даже известный московский блогер Илья Варламов.

До сих пор актуальна история народной тропы в Малиновке, которую жители упорно вытаптывают, а коммунальщики так же упорно то засеивают травой, то защищают забором.