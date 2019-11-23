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Финал детского «Евровидения-2019» пройдет сегодня в Гливице

24.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Финал детского «Евровидения-2019» пройдет сегодня в Гливице
Елизавета Мисникова

Финал детского конкурса песни «Евровидение-2019» пройдет сегодня в Гливице. Представительница Беларуси Лиза Мисникова выступит под седьмым номером, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прямую трансляцию шоу будут вести телеканалы «Беларусь 1» и международный спутниковый «Беларусь 24». На сцену Arena Gliwice выйдут юные артисты из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса — Польши.

Под первым номером выступит представитель Австралии — Джордан Энтони, 19-й номер у Дарьи Врачевич из Сербии.

Белорусская участница исполнит зажигательную песню «Пепельный». К слову, у Лизы один из самых ярких номеров детского «Евровидения».

Участников форума приехали поддержать любимые детские персонажи. В их числе и один из ведущих популярной российской передачи «Спокойной ночи, малыши!» — Хрюша. Все эти дни он общался с конкурсантами, брал у них интервью, а сегодня у него еще более почетная миссия — он поможет девочке Алисе озвучить результаты голосования от России.

Еще продолжается онлайн-голосование зрителей. Оно продлится до начала грандиозного финального концерта, который начнется сегодня в 18.00 по минскому времени. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри от каждой из 19 стран, участвующих в конкурсе, — таким образом определится триумфатор. Проголосовать за юных артистов в интернете можно с компьютера, планшета или мобильного телефона. -0-

БЕЛТА

 
 
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Финал детского конкурса песни "Евровидение-2019" пройдет сегодня в Гливице. Представительница Беларуси Лиза Мисникова выступит под седьмым номером,...
 
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