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Один из напитков «Смешарики» запретили ко ввозу в Беларусь

24.11.2019 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Напиток «Смешарики» «со вкусом груши и яблока» попал в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь. Информацию об этом публикует Госстандарт.


Изображение: gosstandart.gov.by

Производитель напитка — российское ООО «Здоровые продукты».

В маркировке товара обнаружили неверные данные о его составе. На упаковке сообщается, что 100 граммов напитка содержат 2,5117 мг витамина С, фактически витамина С в продукте не нашлось. Также на упаковке было неточно указано количество витаминов В6 и В1. А вот витамина РР оказалось значительно больше заявленного: 2 мг вместо 0,215 мг, указанных в составе.

Эксперты пришли к выводу, что это вводит потребителей в заблуждение относительно достоверной информации о продукте и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей.

Это далеко не первый продукт, который попадает в реестр Госстандарта. К примеру, ранее в этом месяце ко ввозу и реализации в Беларуси запретили консервы кусковые мясорастительные стерилизованные «Тушенка кусковая с говядиной» изготовителя «Вязьмамясопродукт». Среди выявленных нарушений указано, что фактически содержимое банок <…> представляет собой куски квадратно-прямоугольной формы (массой 0,4 — 11,0 г) пористой консистенции серовато-коричневого цвета с выраженным вкусом сои (сформованные куски гидратированной сои), заключенные в желеподобную массу коричневого оттенка с единичными включениями жировых гранул белого цвета, куски мясных ингредиентов говяжьих отсутствуют.

 
 
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Это далеко не первый продукт, который попадает в реестр Госстандарта.
 
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