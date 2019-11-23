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В Сенненском районе бешеный волк покусал сельчанку. Ее муж отбивался от зверя петардами

24.11.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Волк напал на жительницу одной из деревень в Сенненском районе. Чтобы отбиться от него, ее муж использовал петарды. Вскоре на помощь приехали охотники — они и убили животное. Анализы подтвердили догадки: волк был болен бешенством, пишет «Голас Сенненшчыны».


Лайка Белка. Фото: Александр Лазюк, senno.by.

В тот вечер женщина вышла на улицу, чтобы встретиться со знакомыми, которые ехали в Витебск, и передать с ними родным деревенских угощений. И вдруг ногу пронзила боль. Женщина успела только заметить хвост, как ей показалось, — собачий.

В доме рану обработали и перебинтовали. Но мужа женщины, в прошлом охотника, встревожило происшествие. Он сел в машину и поехал по улице. Буквально в 150 метрах от дома на дороге сидел волк. Он не реагировал на свет фар, звуковой сигнал.

 — Волк оскалил пасть, на морде у него были раны, царапины. Я нажал на газ и через мгновение почувствовал, как зверь оказался под кузовом автомобиля. Когда вышел из машины, сбитого волка на асфальте не оказалось: он убежал, — вспоминает сельчанин.

Мужчина сообщил о случившемся в милицию.

Вскоре в доме услышали, как во дворе громко залаяла собака. Хозяин выбежал из дома и увидел, что пес вступил в схватку с волком, которого он недавно сбил.

Как помочь собаке, мужчина не знал: броситься безоружным на волка — не выход. И тут жена вспомнила, что в доме есть петарды. После использования нескольких штук волк сбежал.

Вскоре приехали медики, милиция и егеря Богушевского лесхоза. У охотников были карабины с тепловизорами, поэтому волка нашли и застрелили довольно быстро. Он уже находился за деревней. Анализы подтвердили: зверь был болен бешенством.

Пострадавшая женщина и ее домашний пес получили необходимое лечение.

 
Теги: Витебск
 
 
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Волк напал на жительницу одной из деревень в Сенненском районе. Чтобы отбиться от него, ее муж использовал петарды. Вскоре на помощь приехали охотники - они и убили...
 
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