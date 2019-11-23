Я живу в Радуни. Как в небольшом поселке дети делают свое телевидение и собирают «волшебные» камни

Источник материала: Tut.by

Радунь — небольшой, но очень перспективный поселок в Гродненской области, который не так давно стал точкой притяжения иностранных туристов: уже несколько лет подряд сюда осенью приезжают евреи со всего мира , чтобы поклониться могиле раввина и философа Хафеца Хаима. Правда, шумный и многолюдный период длится совсем недолго — иностранцы здесь бывают всего несколько дней в году. Все остальное время в Радуни тихо и размеренно. Но в Радуньской средней школе решили: надо что-то менять. И для начала организовали свое телевидение, потом «выстрелили» виртуальным музеем (кстати, офлайновый тоже хорош), а после соорудили музей валунов, которые, как верят в Радуни, исполняют желания.





Улицы Радуни вытянулись вдоль главной дороги, которая ведет в строну Литвы. Они еще хранят неуловимое очарование старого белорусского местечка. Каменные одноэтажные домики, выкрашенные в яркие цвета, когда-то принадлежали евреям, которые держали здесь лавки.

Этим материалом TUT.BY продолжает свой проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где остаешься по какой-то причине или всему вопреки.

— Грустная история. Евреев здесь не осталось, — говорят местные. Здесь помнят, что около двух тысяч местных евреев были расстреляны фашистами в 1942 году.

В Радуни сейчас живет чуть больше двух тысяч человек. Большинство занято в сельском хозяйстве. Но недавно появилась надежда, что поселок станет, пусть и небольшим, но вполне основательным туристическим центром. Несколько лет подряд сюда приезжают группы еврейских паломников со всего мира. А недавно на его окраине израильская фирма начала строить туристический комплекс — планируют вложить туда около 10 миллионов долларов. В перспективе там будет большая гостиница для паломников, синагога, ресторан, бассейн для омовения.

Когда-то Радунь была известна на весь мир. Здесь находилась еврейская духовная академия — иешива, которую и возглавлял Хафец Хаим. В нее приезжали учиться молодые люди не только со всей Беларуси, но и из Европы. Здание школы, кстати, сохранилось.



Местный историк Иван Фесенко

— Еврейская история местечка — это, несомненно, то, о чем надо помнить. В Радуни во время войны находилось гетто, которое было ликвидировано в 1942 году. Почти все еврейское население городка и близлежащих деревень было убито 11 мая того года, — рассказывает местный историк Иван Фесенко.

От еврейского прошлого когда-то известного городка осталось совсем немного — те самые домики, кладбище да иешива. Еще есть старое католическое кладбище и большой каменный костел , построенный в начале прошлого века в стиле модерн.





Из современного — две школы, больница, пара магазинов, библиотека, дом культуры, центр краеведения, туризма и экологии, школа искусств да здание сельсовета. А еще здесь есть свое школьное телевидение и появился уникальный музей валунов, который, как уверены радуньцы, в скором времен станет местом притяжения туристов, ведь камни, которые собраны около здания Радуньской средней школы — не простые, а намоленные.





Иван Фесенко вместе со школьниками организовывал экспедиции в окрестные леса и собирал валуны, которые когда-то наши предки-язычники использовали в своих ритуалах. Историк уверен: Радунь — место мистическое и волшебное. Недаром когда-то эти места считались святыми.

— Именно в этом месте был так называемый центр сбора усопших душ. Здесь было средоточение всего магического и упокойного, обитель богов, если хотите. Радунь и Радуница — находите связь? Именно здесь хоронили знать различных княжеств, а потом и Великого княжества литовского. Потом на месте этих древних захоронений возник и древний город — Радунь, «специализировавшийся» на погребальных обрядах. В XIV—XVII веках здесь был построен мощный замок, в 1649 году Радунь получает Магдебургское право, а потом и свой герб, — рассказывает историк.





В музее валунов первым экспонатом стал культовый камень, на котором выбиты изображения жертвенных тарелок, символизирующих добро и зло, жизнь и смерть. Язычники использовали такой камень для жертвоприношений. Его нашли в нескольких десятках километров от Радуни — недалеко от деревни Поволовка.

Другие валуны привозили несколько лет со всех уголков Вороновского района. О каждом из камней Иван Фесенко может рассказывать долго и обстоятельно. Вот один — говорят, исполняет все желания (только о финансовом благополучии нельзя просить, а то обидится), вот валун с выбитым крестом посередине. Скорее всего, это был надмогильный камень, который еще раньше использовался в качестве ритуального в языческой традиции.





Есть в коллекции музея под открытым небом и огромный валун, на котором видны очертания кабана или… оленя. Зависит, с какой стороны посмотреть. Такой камень почитался у охотников. К нему шли за благословением при походе на зверя. Или огромный камень, у которого есть имя — Вилцис (с литовского — надежда). Историк говорит, что местные жители рассказывали легенду про этот раритет «двойного назначения»: якобы валун помогал женщинам от бесплодия, а новорожденным давал здоровье.

— Наши предки приносили к таким камням подношения, молились, оставляли еду для духов леса. При этом для своего музея мы не забирали те ритуальные валуны, к которым все еще ходят местные жители и где лежат какие-то дары — еда, цветы, — рассказывает учитель.

Вместе с учениками Иван Фесенко разработал концепцию музея валунов. Сначала это был мини-проект «Валуны крутых дорог прошлого», который стал одним из победителей международного проекта «Живая история моего края». Краеведы Радуни выиграли грант Немецкой ассоциации народных университетов и смогли начать реализацию своего проекта. В школе и в районе такую инициативу только поддержали. За три года к полю около школы натащили около 30 валунов. К общему делу подключились и родители учеников.

— Собирали их на полях и в лесах, — рассказывает директор школы Светлана Почобут.





А Иван Фесенко добавляет, что многие жители деревень не хотели, чтобы их валуны у них забирали, но школьники подробно объясняли, что камни будут в целости и сохранности.

— А ведь многие валуны могли превратиться в щебень. Мы их спасли, получается, — Иван Фесенко рассказывает, что в будущем здесь хотят организовать импровизированное капище, где будут проводить экскурсии и костюмированные представления.

Директор школы говорит, что музей валунов — это не единственный проект, который реализуется в школе. Лет 10 назад в школе решили сделать свое телевидение. И получилось! Для реализации проекта привлекли тогдашних старшеклассников, все делали «на коленке». Многому обучались по интернету, до чего-то доходили сами. Телевидение назвали «Большая перемена». Пробовали разные форматы: выпускали школьные новости, делали большие репортажи, снимали ролики на социальные темы.





Новости вначале крутили по школьным телевизорам в холле — всем нравилось. Если в большом городе телекружком никого не удивишь, то для радуньских детей участие в таком проекте — событие и гордость. Тем более свои первые ролики местные школьники стали делать еще тогда, когда эра видеоблогерства в интернете не была так развита, как сейчас, — и только сравнительно недавно в Радуни организовали свой YouTube-канал . Просмотров там совсем немного, но дети не расстраиваются — говорят, что все еще впереди. О том, как правильно продвигать себя в Сети, они узнали лишь недавно: в прошлом году ездили в Гродно на курсы. Да и не скрывают: студии в Радуньской школе нет, нет и необходимого хромокея. Обходятся большим экраном в качестве заднего фона, а большинство съемок — натурные. Остро не хватает профессиональной техники.

— Наше телевидение — это такой обоюдный процесс обучения. Что-то я им рассказываю, что-то они мне. После курсов в Гродно дети говорят, как и что делать и почему раньше мы неправильно снимали видео, — смеется руководитель школьного телевидения Алена Черноус.



Одиннадцатиклассница Лиля, звезда местного школьного телевидения

Главные телезвезды в Радуни — это старшеклассники Тимофей, Ангелина, Лиля, Максим и, конечно, их учитель — Алена Черноус. Сейчас в работе телестудии вынужденный перерыв: старшеклассники готовятся к экзаменам, параллельно участвуя в различных олимпиадах и конкурсах, на ролики просто не остается времени. Но в школе уверены — совсем скоро придут новые энтузиасты и все начнется сначала — монтаж, съемки, начитка.

В школе даже сложилась своеобразная традиция — выпускники передают по наследству младшему составу свое телевидение.





— Когда есть время, дети выходят в город делать настоящие репортажи — берут интервью у местных жителей. Но в маленьком городке это, конечно, немного легче — мы же друг друга знаем. Снимаем и разные мероприятия, такая видеохроника поселка получается, — рассказывает Алена.

Сами дети говорят, что их телевидение — это прикольный опыт, но связывать свою судьбу с видеожурналистикой пока не собираются.

— Хотя все может быть. Мы же не знаем, куда заведет нас жизнь, — говорит одиннадцатиклассница Лиля.

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