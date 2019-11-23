ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Второго диджея радио в Бобруйске тоже уволили после «некрасивого» рейтинга городов. Что происходит?

24.11.2019 14:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Уволен второй диджей радио в Бобруйске, который в утреннем эфире также говорил о рейтинге белорусских городов — в нем Бобруйск находится на предпоследнем месте. Об этом уже бывший сотрудник радио Вадим Киреев сам сообщил TUT.BY. И подчеркнул: причину увольнения ему прямо не назвали.


Фото с сайта pixaby.com

В начале недели мы сообщали о том, что уволен диджей радио «Zефир.FM» в Бобруйске Павел Ходжаев. Официальной причиной увольнения руководитель радио Алена Родовская назвала прогул. По ее словам, сотрудник не вышел на работу, не предупредил об этом непосредственного начальника, потому трудовые отношения — а Ходжаев работал по договору-подряда — были с ним прекращены.

Сотрудники же радиоредакции на условиях анонимности рассказали TUT.BY, что реальная причина увольнения — выданная в эфир информация о рейтинге развития городов-стотысячников Беларуси, составленном Центром новых идей. В нем Бобруйск находится на предпоследнем месте. Это не официальная статистика, но результатами исследования поделились многие СМИ, в том числе государственные — например, Белтелерадиокомпания.

Страна Орш. Пять инсайтов из нового Рейтинга белорусских городов

Информацию о рейтинге ведущие утреннего шоу озвучили 11 ноября. А 15 ноября Павлу Ходжаеву передали, что на радио он больше не работает. По словам сотрудников радиоредакции, озвученное в эфире не понравилось кому-то из членов горисполкома. И главного редактора медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» Виталия Авсеенко вызвали на «разбирательство» в горисполком. А после он вернулся и устроил «разбор полетов». Суть его была в том, что негатива в эфире быть не должно. А если он есть в какой-то официальной информации, то подавать ее нужно в мягкой форме.

К слову, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Татьяна Горбачева уверяла, что никакого разбирательства с главредом не было. Что Ходжаев — она в курсе ситуации — уволен за прогул, а остальные диджеи работают, так как к ним вопросов нет.

Радио «Zефир.FM» вместе с каналом «Бобруйск-360», сайтом bobrlife.by и газетой «Бабруйскае жыццё» входят в состав медиахолдинга «Бабруйскае жыццё». Это — государственные СМИ, так как их учредителем является Бобруйский горисполком.

Но, оказалось, вопросы все же есть. Вадим Киреев работал на радио «Zефир.FM» со дня его основания — 3,5 года — линейным диджеем, вел утреннее шоу. По его словам, если линейный диджей не мог по каким-то причинам вести эфир, он мог договориться с коллегой о подмене — такая практика существовала давно.

— Алена Радовская знала, что я уволен без права на восстановление, когда давала вам комментарий, но сказала другое. О своем увольнении я тоже узнал не от начальства — мне передали, что договор со мной расторгнут. Главный редактор Виталий Авсеенко не объяснил причины — просто констатировал факт. После этого я поговорил с Аленой Радовской, и она предложила позвонить главному редактору и извиниться. Мол, ему не понравилось, как мы, диджеи, себя вели, когда он рассказывал о проблемах после озвучивания рейтинга, — сказал Киреев.

Вадим говорит, что уже нашел другое место работы — предложений у него было достаточно. По его словам, часть коллектива радиоредакции собирается увольняться.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментируя увольнение первого диджея, руководитель радио Алена Родовская сказала, что дело в прогуле.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Тяжело смотреть, как любимая страдает». Истории тех, чьи жены пережили послеродовую депрессию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика