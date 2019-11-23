Второго диджея радио в Бобруйске тоже уволили после «некрасивого» рейтинга городов. Что происходит?

Источник материала: Tut.by

Уволен второй диджей радио в Бобруйске, который в утреннем эфире также говорил о рейтинге белорусских городов — в нем Бобруйск находится на предпоследнем месте. Об этом уже бывший сотрудник радио Вадим Киреев сам сообщил TUT.BY. И подчеркнул: причину увольнения ему прямо не назвали.



Фото с сайта pixaby.com

В начале недели мы сообщали о том, что уволен диджей радио «Zефир.FM» в Бобруйске Павел Ходжаев. Официальной причиной увольнения руководитель радио Алена Родовская назвала прогул. По ее словам, сотрудник не вышел на работу, не предупредил об этом непосредственного начальника, потому трудовые отношения — а Ходжаев работал по договору-подряда — были с ним прекращены.

Сотрудники же радиоредакции на условиях анонимности рассказали TUT.BY, что реальная причина увольнения — выданная в эфир информация о рейтинге развития городов-стотысячников Беларуси, составленном Центром новых идей. В нем Бобруйск находится на предпоследнем месте. Это не официальная статистика, но результатами исследования поделились многие СМИ, в том числе государственные — например, Белтелерадиокомпания .

Информацию о рейтинге ведущие утреннего шоу озвучили 11 ноября. А 15 ноября Павлу Ходжаеву передали, что на радио он больше не работает. По словам сотрудников радиоредакции, озвученное в эфире не понравилось кому-то из членов горисполкома. И главного редактора медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» Виталия Авсеенко вызвали на «разбирательство» в горисполком. А после он вернулся и устроил «разбор полетов». Суть его была в том, что негатива в эфире быть не должно. А если он есть в какой-то официальной информации, то подавать ее нужно в мягкой форме.

К слову, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Татьяна Горбачева уверяла , что никакого разбирательства с главредом не было. Что Ходжаев — она в курсе ситуации — уволен за прогул, а остальные диджеи работают, так как к ним вопросов нет.

Радио «Zефир.FM» вместе с каналом «Бобруйск-360», сайтом bobrlife.by и газетой «Бабруйскае жыццё» входят в состав медиахолдинга «Бабруйскае жыццё». Это — государственные СМИ, так как их учредителем является Бобруйский горисполком.

Но, оказалось, вопросы все же есть. Вадим Киреев работал на радио «Zефир.FM» со дня его основания — 3,5 года — линейным диджеем, вел утреннее шоу. По его словам, если линейный диджей не мог по каким-то причинам вести эфир, он мог договориться с коллегой о подмене — такая практика существовала давно.

— Алена Радовская знала, что я уволен без права на восстановление, когда давала вам комментарий, но сказала другое. О своем увольнении я тоже узнал не от начальства — мне передали, что договор со мной расторгнут. Главный редактор Виталий Авсеенко не объяснил причины — просто констатировал факт. После этого я поговорил с Аленой Радовской, и она предложила позвонить главному редактору и извиниться. Мол, ему не понравилось, как мы, диджеи, себя вели, когда он рассказывал о проблемах после озвучивания рейтинга, — сказал Киреев.

Вадим говорит, что уже нашел другое место работы — предложений у него было достаточно. По его словам, часть коллектива радиоредакции собирается увольняться.