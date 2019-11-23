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Журналиста Владимира Чуденцова арестовали на два месяца. Его подозревают в контрабанде марихуаны

24.11.2019 17:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокурор избрал для Владимира Чуденцова меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщил TUT.BY его адвокат Александр Галиев. Сейчас журналист находится в статусе подозреваемого по делу о попытке контрабанды марихуаны через границу.


Фото: facebook.com/chudentsov

При досмотре в поезде в сумке Владимира обнаружили марихуану. Сам журналист по результатам освидетельствования не находился под влиянием наркотических веществ.

— Сейчас он арестован на два месяца. Он останется под стражей, если в течение недели ему будет предъявлено обвинение, — сказал адвокат. Если обвинение не будет предъявлено в этот срок, то Владимира должны отпустить на свободу.

По словам адвоката, Владимир вину не признает и считает, что наркотики ему подбросили.

На момент публикации заметки Владимир находится в изоляторе временного содержания. 25 ноября он будет переведен в СИЗО.

Будет дополнено

Напомним, Владимира Чуденцова таможенники сняли с поезда на пункте пропуска «Брест — Тересполь» вечером 21 ноября. Журналист направлялся в Варшаву. В сумке у него при таможенном контроле нашли неизвестное вещество. В этот же день у журналиста дома провели обыск, где также обнаружили неизвестное вещество.

В МВД ситуацию с задержанием Владимира Чуденцова пока не комментируют.

 
Теги: Брест
 
 
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