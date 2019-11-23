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В Минске появился новый необычный шеринг

24.11.2019 17:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Художники установили на Комаровском рынке кийшеринг — шеринг тростей. Узнали, зачем им это нужно.

Кийшеринг от Hutkasmachnaa studio появился сегодня на Комаровском рынке. Семь желтых тростей установили для тех, кому сложно передвигаться. Взять их можно бесплатно.

«Польза, прочность, красота», — написали авторы работы в инстаграме.

Художник из Hutkasmachnaa studio рассказывает, в последнее время вокруг появилось много шеринговых услуг, которые хоть и полезны, но все равно являются бизнесом «каким-то очень однообразно шаблонным».

— Как будто нельзя придумать ничего более полезного и менее узконаправленного! Мы как бы возвращаемся к начальному смыслу термина и просто делимся вещами с теми людьми, кому это действительно нужно. Вдобавок получается ярко и появляется пища для ума.

 
 
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Художники-акционисты установили на Комаровском рынке шеринг для покупателей. Посмотрите, как он выглядит.
 
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