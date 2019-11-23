«Полное погружение»: реконструкция грандиозной переправы Великой наполеоновской армии через Березину

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Тогда, 207 лет назад, российская императорская армия стремилась окружить ослабленные войска Бонапарта и поставить окончательную точку в этом Великом сражении. Инсценировка переправы в рамках фестиваля – память о событиях тех лет.

После театрализованного представления, посвященного событиям возведения моста через Березину, около 80 человек приняли участие в заплыве через реку. Наряду с белорусами с одного берега на другой вплавь переправлялись европейцы.

Подробную информацию об исторической переправе читайте в ближайшем номере «А».