Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Фоторепортаж: Городской поселок Уваровичи отпраздновал 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
В рамках праздничных мероприятий на городище городского поселка была организована военно-историческая реконструкция, основанная на рассказах очевидцев.
Затем на городище прошел митинг-реквием с возложением венком и цветов.
У всех желающих была возможность отведать военно-полевую кухню.
В продолжение праздничных мероприятий в Уваровичском городском Доме культуры состоялся концерт Гомельской областной еврейской общины «Ахдут».
Фото Марины ЛУСЕВИЧ