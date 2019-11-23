Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Источник материала: Газета Авангард

Фоторепортаж: Городской поселок Уваровичи отпраздновал 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках праздничных мероприятий на городище городского поселка была организована военно-историческая реконструкция, основанная на рассказах очевидцев.















































Затем на городище прошел митинг-реквием с возложением венком и цветов.





























У всех желающих была возможность отведать военно-полевую кухню.









В продолжение праздничных мероприятий в Уваровичском городском Доме культуры состоялся концерт Гомельской областной еврейской общины «Ахдут».















Фото Марины ЛУСЕВИЧ