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Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

24.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Фоторепортаж: Городской поселок Уваровичи отпраздновал 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках праздничных мероприятий на городище городского поселка была организована военно-историческая реконструкция, основанная на рассказах очевидцев.

Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Затем на городище прошел митинг-реквием с возложением венком и цветов.

Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

У всех желающих была возможность отведать военно-полевую кухню.

Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В продолжение праздничных мероприятий в Уваровичском городском Доме культуры состоялся концерт Гомельской областной еврейской общины «Ахдут».

Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фоторепортаж: Уваровичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Фото Марины ЛУСЕВИЧ

 
 
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Фоторепортаж: Городской поселок Уваровичи отпраздновал 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В рамках праздничных...
 
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