На Брилевском поле прошла военно-историческая реконструкция «Березина-2019

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Делегация, в состав которой вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь господин Дидье Канесс и сотрудники французского посольства, посол Австрии в Республике Беларусь госпожа Алоизия Воргеттер, посол Швейцарской конфедерации Клод Альтерман, военный атташе королевства Нидерландов в России Эрик Де Ландметер, а также председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев, председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Навицкий и представители Минского облисполкома, посетила несколько памятных мест. Почетные гости возложили цветы и тем самым почтили память павших в войне 1812 года.

На Брилевском поле собрались люди, которые, не побоявшись мороза, пришли увидеть реконструкцию исторической битвы на Березине между Великой армией Наполеона и российскими императорскими войсками, описанной во множестве учебников, изображенной на картинах различных художников.

В реконструкции битвы приняли участие свыше 400 человек из 55 военных исторических клубов Беларуси, России, Франции, Польши и Нидерландов.

Подробности – в ближайшем номере газеты «А».