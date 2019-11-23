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«Балы, красавицы, лакеи, юнкера…»

24.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Однако в калейдоскопе кровопролитных сражений нашлось место светским беседам и танцу. Величественный бал прошел во Дворце культуры им. М. Горького.

Шикарные дамы, галантные кавалеры, шарканье платьев и стук каблуков по паркету… Все присутствующие перенеслись в прошлое: поучаствовали в самобытных средневековых танцах, изучили «язык веера», попробовали ароматные кексы, сделали множество фотографий и насладились живой музыкой.

Главной интригой раута стал выбор дамы и кавалера бала.

Подробности читайте в ближайшем номере газеты «А».

 
 
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В рамках Международного фестиваля «Березина-2019» было организовано множество мероприятий, связанных, в первую очередь, с реконструкцией военных баталий 1812 года.
 
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