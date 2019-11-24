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«Происходит что-то непонятное». Как дела у парня, которому дали отсрочку до 2023-го - но призывают в армию
25.11.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В истории призывника из Лепельского района Александра Овсяникова, которого хотят забрать в армию,
Отсрочку не отменили, но медики определяют степень годности призывника к службе
Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек и Александр Овсяников встретились с военным комиссаром Лепельского и Ушачского районов.
— Он сообщил, что отсрочку Александра по семейным обстоятельствам никто не отменил. Однако, в соответствии с законом, призывная комиссия вызвала его для прохождения медобследования: так как он раньше ее полностью не проходил. Медики определят степень его годности к службе в армии. Вместе с тем призывная комиссия рассматривает правовые основания по отсрочке, выданной до 2023 года, — рассказал TUT.BY правозащитник.
Олег Волчек также побывал в прокуратуре района: Александр Овсяников написал в это ведомство заявление, в котором просит проверить законность требований местного военкомата о призыве в армию.
— Заместитель прокурора сообщил, что проверка еще не завершена. Но отметил, что, по имеющимся материалам, призывная комиссия дала отсрочку от службы в соответствии с законом.
Сейчас Александр проходит медкомиссию и оформляет опеку над матерью.
Минобороны: «Права на отсрочку не имеете»
Александр Овсяников получил ответ из Генштаба Вооруженных сил — от начальника главного организационно-мобилизационного управления генерала-майора Александра Шкиренко.
В письме разъясняется, что согласно статье 32 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» отсрочку могут получить призывники, которые имеют обоих нетрудоспособных родителей: и отца, и мать. При этом, по данным районного военкомата, 45-летний отец Александра трудоспособен и живет в Лепеле.
Представитель Генштаба сообщает, что Витебская специализированная психиатрическая медицинская реабилитационная экспертная комиссия в октябре этого года предоставила в райвоенкомат сведения, что Елене Овсяниковой бессрочно установлена вторая группа инвалидности и что в «постороннем уходе она не нуждалась».
«Таким образом, по имеющимся у РВК документам, права на отсрочку вы не имеете», — резюмирует генерал-майор.
При этом в письме отмечается, что Овсяников будет иметь право на отсрочку, если представит в призывную комиссию документ от врачей, что его мать нуждается в постоянном уходе, и документ из соцзащиты о том, что она не находится на полном гособеспечении.
«При отсутствии этих документов, в случае признания годным к военной службе, службе в резерве по состоянию здоровья, вы имеете право подать в призывную комиссию заявление о призыве на службу в резерве, учитывая ваше семейное положение», — говорится в ответе из Генштаба.
В этот призыв в армию пойдут 12 тысяч парней, отсрочки получили 23 тысячи
Осенняя отправка призывников в войска в Беларуси началась 18 ноября. В армию планируют направить около 12 тысяч человек.
Всего, по данным Минобороны, призыву осенью этого года подлежало около 70 тысяч парней. Предоставлено более 23 тысяч отсрочек. Большая часть из них — около 84% — для продолжения образования. Предоставлены также отсрочки по состоянию здоровья, для прохождения интернатуры, по семейному положению и на основании указа президента.
Отправка нового пополнения в войска продлится до 29 ноября. Военную присягу новобранцы примут 14 декабря.
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«Происходит что-то непонятное». Как дела у парня, которому дали отсрочку до 2023-го - но призывают в армию
Происходит что-то непонятное. Министерство обороны утверждает, что права на отсрочку у меня нет, а военкомат ее признает", - говорит молодой человек.
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