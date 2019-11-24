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Прохладно и серо, но к выходным станет лучше. Погода в Гродно на неделе

25.11.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Гродно сначала будет прохладно, но к выходным потеплеет. Правда, все время серо и пасмурно, иногда — с дождями, предупреждает pogoda.by.


Фото: TUT.BY

В понедельник сплошная облачность, без дождей. Слабый ветер. Столбик термометра будет все время показывать + 0 °C.

Во вторник сплошная облачность, слабый ветер и до +2 °С.

В среду опять серо и ветрено. Столбик термометра поднимется до +3 °С.

В четверг снова облачно и возможны дожди. К вечеру станет теплее — до +6 °С.

В пятницу сплошная облачность и возможны дожди. Станет теплее — до +7 °C.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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