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Прохладно и серо, но к выходным станет лучше. Погода в Гродно на неделе
25.11.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Гродно сначала будет прохладно, но к выходным потеплеет. Правда, все время серо и пасмурно, иногда — с дождями,
В понедельник сплошная облачность, без дождей. Слабый ветер. Столбик термометра будет все время показывать + 0 °C.
Во вторник сплошная облачность, слабый ветер и до +2 °С.
В среду опять серо и ветрено. Столбик термометра поднимется до +3 °С.
В четверг снова облачно и возможны дожди. К вечеру станет теплее — до +6 °С.
В пятницу сплошная облачность и возможны дожди. Станет теплее — до +7 °C.
Хорошей недели!
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