ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детское «Евровидение-2019» выиграла Польша, Беларусь – на 11 месте

25.11.2019 08:43 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Вики Габор на конкурсе «Евровидение-2019» исполнила песню «Супергерой» и набрала 278 баллов.

Финал детского конкурса состоялся 24 ноября в Польше. На втором месте оказался Казахстан – Ержан Максим получил 227 баллов, на третьем – Мелани Гарсия из Испании (212 баллов).

Беларусь представила Лиза Мисникова с песней «Пепельный» и заняла 11 место (92 балла).

На пресс-конференции 12-летняя Вики призналась, что счастлива в этот день.

«Это было моей мечтой, это лучший день в моей жизни. Не могу передать словами свои эмоции. Я очень счастлива и благодарна всем за поддержку, особенно своей семье и друзьям», - сказала Вики.

Польша на детской «Евровидении» занимает первое место уже второй раз. Песенный форум проходил в южном городе Гливице. На вопрос о том, в каком городе мог бы пройти следующий конкурс, Вики ответила, что это мог бы быть Краков.

Лиза Мисникова

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вики Габор на конкурсе «Евровидение-2019» исполнила песню «Супергерой» и набрала 278 баллов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Прохладно и серо, но к выходным станет лучше. Погода в Гродно на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика