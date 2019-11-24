Детское «Евровидение-2019» выиграла Польша, Беларусь – на 11 месте

Вики Габор на конкурсе «Евровидение-2019» исполнила песню «Супергерой» и набрала 278 баллов.

Финал детского конкурса состоялся 24 ноября в Польше. На втором месте оказался Казахстан – Ержан Максим получил 227 баллов, на третьем – Мелани Гарсия из Испании (212 баллов).

Беларусь представила Лиза Мисникова с песней «Пепельный» и заняла 11 место (92 балла).

На пресс-конференции 12-летняя Вики призналась, что счастлива в этот день.

«Это было моей мечтой, это лучший день в моей жизни. Не могу передать словами свои эмоции. Я очень счастлива и благодарна всем за поддержку, особенно своей семье и друзьям», - сказала Вики.

Польша на детской «Евровидении» занимает первое место уже второй раз. Песенный форум проходил в южном городе Гливице. На вопрос о том, в каком городе мог бы пройти следующий конкурс, Вики ответила, что это мог бы быть Краков.

Лиза Мисникова