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Детское «Евровидение-2019» выиграла Польша, Беларусь – на 11 месте
25.11.2019 08:43 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Вики Габор на конкурсе «Евровидение-2019» исполнила песню «Супергерой» и набрала 278 баллов.
Финал детского конкурса состоялся 24 ноября в Польше. На втором месте оказался Казахстан – Ержан Максим получил 227 баллов, на третьем – Мелани Гарсия из Испании (212 баллов).
Беларусь представила Лиза Мисникова с песней «Пепельный» и заняла 11 место (92 балла).
На пресс-конференции 12-летняя Вики призналась, что счастлива в этот день.
«Это было моей мечтой, это лучший день в моей жизни. Не могу передать словами свои эмоции. Я очень счастлива и благодарна всем за поддержку, особенно своей семье и друзьям», - сказала Вики.
Польша на детской «Евровидении» занимает первое место уже второй раз. Песенный форум проходил в южном городе Гливице. На вопрос о том, в каком городе мог бы пройти следующий конкурс, Вики ответила, что это мог бы быть Краков.
Лиза Мисникова
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Вики Габор на конкурсе «Евровидение-2019» исполнила песню «Супергерой» и набрала 278 баллов.
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