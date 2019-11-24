«Война еще будет». Съездили в село на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана

Источник материала: Tut.by

Мадагис — село в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. До линии соприкосновения НКР и Азербайджана — всего несколько километров. Во время «Карабахской войны» боевые действия были и здесь: местным летом 1992-го пришлось бежать из своих домов. Вернуться люди смогли только через два года. В апреле 2016-го все повторилось: мадагисцы проснулись из-за арт-обстрела. В этот раз столкновения длились 4 дня.

Мы продолжаем проект «Люди на границе» . Это история Леши Судникова и Севы Зарубина из места, где практически нет надежды, но есть много добрых людей, которым очень хочется жить.



