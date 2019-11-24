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«Война еще будет». Съездили в село на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана
25.11.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мадагис — село в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. До линии соприкосновения НКР и Азербайджана — всего несколько километров. Во время «Карабахской войны» боевые действия были и здесь: местным летом 1992-го пришлось бежать из своих домов. Вернуться люди смогли только через два года. В апреле 2016-го все повторилось: мадагисцы проснулись из-за арт-обстрела. В этот раз столкновения длились 4 дня.
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Мы побывали в Мадагисе, где люди в 2019-ом строят бомбоубежище на заднем дворе и не верят, что все самое страшное уже позади.
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