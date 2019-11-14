Вы айтишник или работник завода? ДНК-тест на определение профессии
14 ноября 2019 в 09:00 /
Если представить, что предрасположенность к той или иной профессии заложена в человеческой ДНК, выбрать себе сферу деятельности станет гораздо легче. Вместе с РАБОТА.TUT.BY мы решили соотнести некоторые личностные качества с различными занятиями и сделали этот необычный тест. Пройдите его и выясните, где вам помогут гены!
Начнем с гена коммуникации. Как хорошо вам удается устанавливать контакты с людьми и общаться с ними офлайн?
Пока мы изучаем под микроскопом ответ на первый вопрос, не задумываясь, ответьте: замечали ли вы когда-нибудь за собой интерес к физическому труду?
Спасибо, еще один материал отправляется в лабораторию. А сейчас давайте разберемся с вашей рабочей зоной.
Теперь просим вас объективно оценить свою инициативность. Допускается консультация с родственниками, но только до второго колена включительно.
Отлично! Сейчас постарайтесь максимально расслабиться, ведь мы принимаемся изучать вашу стрессоустойчивость.
Принято. Теперь давайте проверим ваш генетический код на наличие творческих клеток.
Набор профессиональных клеток практически собран, остался последний, но не менее важный элемент – ваша страсть к обучению.