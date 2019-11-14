Вопрос из Сумма в кошельке: руб.

Вы айтишник или работник завода? ДНК-тест на определение профессии

Если представить, что предрасположенность к той или иной профессии заложена в человеческой ДНК, выбрать себе сферу деятельности станет гораздо легче. Вместе с РАБОТА.TUT.BY мы решили соотнести некоторые личностные качества с различными занятиями и сделали этот необычный тест. Пройдите его и выясните, где вам помогут гены! Начать игру









Начнем с гена коммуникации. Как хорошо вам удается устанавливать контакты с людьми и общаться с ними офлайн?

Легко нахожу общий язык с людьми, ведь во мне столько обаяния! Общаюсь с окружающими только в случае необходимости. Выдавливаю из себя два слова в день: «здравствуйте» и «до свидания». Ген коммуникации в моей ДНК определенно доминирующий, можем это обсудить.

Пока мы изучаем под микроскопом ответ на первый вопрос, не задумываясь, ответьте: замечали ли вы когда-нибудь за собой интерес к физическому труду?

Да, ценю свой труд больше, когда делаю что-то руками. Обожаю доводить до состояния кипения мозг, а не спину. Не имею ничего против физического труда, но предпочитаю умственный. Поднять трубку телефона считается?

Спасибо, еще один материал отправляется в лабораторию. А сейчас давайте разберемся с вашей рабочей зоной.

Меня не привлекает работа в коворкингах, потому хорошо укомплектованный офис – это мастхэв. Даже не предлагайте кабинет с кофе и печеньками, мне нужно больше пространства! Я совершенно не избалован: мне достаточно минимума для работы. Мой офис там, где мой компьютер. И кружка.

Теперь просим вас объективно оценить свою инициативность. Допускается консультация с родственниками, но только до второго колена включительно.

Родственники, как и я, не понимают, что это такое. Я и есть тот человек, который когда-то инициировал инициативность! Никакой самодеятельности на рабочем месте, работаем строго по инструкции. Проявляю инициативу только в стратегических целях.

Отлично! Сейчас постарайтесь максимально расслабиться, ведь мы принимаемся изучать вашу стрессоустойчивость.

В нужный момент профессионально применяю принцип «разумной отстраненности». Пфф, меня НИЧТО не может вывести из себя! Если бы не нецензурная лексика, решил бы, что стрессоустойчив. Для меня разговор о стрессоустойчивости – это уже стресс.

Принято. Теперь давайте проверим ваш генетический код на наличие творческих клеток.

Творчество на рабочем месте – это неплохо, но только когда в меру. Думаю, что на работе не творчеством нужно заниматься, а работой! Пока проходил тест, успел придумать три названия для коктейлей. Ошибка 404 – творчество только по алгоритмам.

Набор профессиональных клеток практически собран, остался последний, но не менее важный элемент – ваша страсть к обучению.

Хочу больше обучать других, чем обучаться самому. Я и так большую часть жизни учился, хватит! А разве можно стать успешным, если нет желания каждый день узнавать что-то новое? Курсы повышения квалификации прогуливать не стану.