ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В начале недели холодно, но без осадков. В середине недели потепление принесет дождь и мокрый снег

25.11.2019 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В начале недели погодные условия в Беларуси будет по-прежнему определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой, сохранится холодная без существенных осадков погода. В середине недели погода начнет меняться, и территория нашей страны окажется под влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих с Западной Европы. Температурный фон начнет повышаться, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман и слабые гололедные явления. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

26 ноября, во вторник, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0…-6 °С, по восточной половине страны она понизится до −7…10 °С, максимальная температура днем составит −3…+3 °С.

27 ноября, в среду, в отдельных районах Беларуси ожидаются небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит от -8 °С по востоку до +1 °С по юго-западу страны, максимальная температура днем −2…+5 °С.

28 ноября, в четверг, атмосферные фронты обеспечат ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0…-6 °С, максимальная днем −2…+4 °С; по юго-западу страны ночью +1…3 °С, днем +5…7 °С.

29 ноября, в пятницу, на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку осадки — дождь, мокрый снег, слабый гололед. В отдельных районах туман. Температура воздуха в течение суток в основном составит 0…+5 °С; лишь ночью по северо-востоку при прояснениях она понизится до -3 °С, а днем по юго-западу страны максимальная температура достигнет +6…8 °С.

30 ноября, в субботу, на большей части территории Беларуси кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах туман. Днем ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3 °С, максимальная температура днем оставит от -1 °С по северо-западу до +5 °С по юго-востоку страны.

1 декабря, в воскресенье, в отдельных районах страны кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…7 °С, максимальная днем −4…+3 °С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В середине недели температурный фон начнет повышаться, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман и слабые гололедные явления.
 
Новости дня
Новости общества
 
В военном комиссариате Буда-Кошелевского и Чечерского районов изменились телефонные номера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика