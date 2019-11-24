В начале недели холодно, но без осадков. В середине недели потепление принесет дождь и мокрый снег

Источник материала: Tut.by

В начале недели погодные условия в Беларуси будет по-прежнему определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой, сохранится холодная без существенных осадков погода. В середине недели погода начнет меняться, и территория нашей страны окажется под влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих с Западной Европы. Температурный фон начнет повышаться, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман и слабые гололедные явления. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

26 ноября, во вторник, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0…-6 °С, по восточной половине страны она понизится до −7…10 °С, максимальная температура днем составит −3…+3 °С.

27 ноября, в среду, в отдельных районах Беларуси ожидаются небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит от -8 °С по востоку до +1 °С по юго-западу страны, максимальная температура днем −2…+5 °С.

28 ноября, в четверг, атмосферные фронты обеспечат ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0…-6 °С, максимальная днем −2…+4 °С; по юго-западу страны ночью +1…3 °С, днем +5…7 °С.

29 ноября, в пятницу, на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку осадки — дождь, мокрый снег, слабый гололед. В отдельных районах туман. Температура воздуха в течение суток в основном составит 0…+5 °С; лишь ночью по северо-востоку при прояснениях она понизится до -3 °С, а днем по юго-западу страны максимальная температура достигнет +6…8 °С.

30 ноября, в субботу, на большей части территории Беларуси кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах туман. Днем ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3 °С, максимальная температура днем оставит от -1 °С по северо-западу до +5 °С по юго-востоку страны.

1 декабря, в воскресенье, в отдельных районах страны кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…7 °С, максимальная днем −4…+3 °С.

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