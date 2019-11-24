Учитель должен помнить, что каждый ребенок – это будущее нашей страны

Источник материала: Газета Авангард





Народному учителю СССР, Заслуженному учителю БССР, Почетному гражданину Буда-Кошелевского района Ольге Сысоевне Авраменко исполнилось 85 лет.

Строкой биографии

Ольга Сысоевна родилась 23 ноября 1934 года в г.п. Уваровичи. Отец работал трактористом, а мать – в колхозе. После окончания школы поступила в Гомельский педагогический институт им. В.П. Чкалова (нынешний университет имени Ф. Скорины). Окончив его в 1956 году, вернулась в Уваровичскую школу преподавать русский язык и литературу, где работала на протяжении 44 лет. К слову, муж работал в том же учреждении образования учителем физики и астрономии. С Василием Тимофеевичем они прожили вместе 36 лет, вырастили двоих замечательных сыновей.

Об учебе

Пойдя в первый класс в 1942 году, навсегда запомнила несколько уроков без тетрадей, учебников и чернил. Полноценная учеба началась только после освобождения городского поселка. Ребята разных возрастов писали на брошюрках деревянными ручками с перышками, которые окунали в сок из свеклы или сажу, разведенную в воде. В память врезался случай, когда после войны моя мама, поехав в Гомель, продала свои румынки (женские ботинки), а на вырученные деньги купила потрепанный учебник по истории.

О профессиональном выборе

Примером для меня стала учитель белорусского языка и литературы Нина Савельевна Пашевич. Было тогда ей – впоследствии заслуженному учителю БССР – всего 18 лет. Только закончив десятилетку, начала преподавать, ведь учителей не хватало. Тоненькая, грациозная, красивая, она очень хорошо читала стихи, вообще любила литературу. Еще ее отличали спокойствие и тактичность. Тогда я и решила, что буду преподавателем (хотя сомнения были, ведь двоюродные сестры выбрали медицинское направление). Мне повезло: многие годы посчастливилось работать вместе с Ниной Савельевной.

О предопределенности

Во время прохождения практики преподаватель после урока поинтересовался:

– Как долго вы трудитесь в школе?

– Ни дня там еще не работала, – ответила я и подумала: наверное, занятие удалось.

Второй раз, когда делали анализ урока, преподаватель сказал, что, если бы он был директором школы, непременно принял бы меня в семью учителей.

Об уроке

Урок не должен быть обузой для детей, а вызывать у них интерес. Для этого всегда нужно работать с полной отдачей, не жалея сил. Успех никогда не приходит к тому, кто трудится в полсилы. Чтобы вести за собой, надо и себя вести, не останавливаясь в этом движении ни на один день.

О начале Великой Отечественной войны

Хорошо помню начало Великой Отечественной, хотя тогда я не понимала до конца всего ужаса происходящего. Однажды жителей нашего городского поселка, в основном женщин и детей, согнали к школе и поставили в шеренгу. Когда мне надоело стоять, начала дергать маму за юбку, а она попросила меня потерпеть. Спустя некоторое время вернулись домой, но нам опять сказали прийти построиться. Как позже выяснилось, немцы пытались узнать имя того, кто убил их товарища. После того, как им кто-то сказал, что вряд ли женщины и уж тем более малолетние дети могут быть убийцами, нас отпустили, но после этого случая я боялась выходить на улицу, чаще сидела дома.

К слову, мой отец был на войне. А мы в это время выкопали на огороде окоп и там прятались от самолетов.

О работе и задачах учителя

Работа учителя очень интересная, а главная его задача – быть воспитателем в самом высоком и широком понимании этого слова. Воспитывать нужно своим поведением, отношением, ведь педагог всегда на глазах. А если слово расходится с делом, не получится добиться цели – воспитать настоящего человека. Это непросто.

Учитель должен быть вечным учеником, учиться у детей. Не следует спешить упрекать, ругать учащегося, когда тот не выучил материал. Важно сделать все для того, чтобы ребенок постиг тему и сумел объяснить свой поступок. А это возможно только при наличии доверительных отношений. Порой достаточно просто поговорить по душам.

Учитель должен любить детей (они, бесспорно, бывают разными), понимать, что он выше их по жизненному опыту, воспитанию, знаниям, помнить, что каждый ребенок – это будущее нашей страны.

Для меня профессия учителя на протяжении 44 лет была любимой и никогда не возникало желания сменить ее. А ведь когда пришла на работу в 1956 году, в школе не было даже света. Хорошо, если на класс с более чем сорока учащимися было 4-5 ламп. Каникулы воспринимала как нечто болезненное, ведь это расставание с детьми, хоть и не на долгий период.

О родителях

Каждый родитель должен очень хорошо знать своих детей. И это правильно, что сегодня мамы и папы несут ответственность за своих чад.

Об известной пословице

«Где родился, там и пригодился» – гласит народная мудрость. Она в полной мере относится ко мне. Не единожды предлагали сменить работу, а вместе с ней и место жительства. Мой ответ всегда был отрицательным. Я знала практически всех людей, детей, их родителей. Здесь работал муж, и свой дом мы тоже построили в Уваровичах.

О счастливом человеке

Счастливый человек – это тот, который сам счастлив и воспитывает таких же детей. А счастье человека зависит от него самого.

О ценностях

Самое главное, ценное, что бы там ни говорили, – сама жизнь и отношение к окружающему миру.

О неприятном

Не люблю, когда лгут.

О мечте

Отправляя депутатский запрос о строительстве нового здания, мечтала о школе будущего, где будет, прежде всего, творческий коллектив педагогов с едиными задачами и требованиями. В 2001 году было открыто современное здание Уваровичской школы.

О наградах

Была членом комиссии по делам молодежи в Верховном Совете БССР, делегатом XXVII съезда КПСС, депутатом Верховного Совета БССР, секретарем партийной организации Уваровичской средней школы. Награждена орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Верховного Совета БССР, имеет звания «Заслуженный учитель БССР», «Учитель-методист БССР» и «Учитель-методист СССР», «Отличник просвещения СССР». Указом Президиума Верховного Совета СССР 20 февраля 1979 года за особые заслуги в обучении и коммунистическом воспитании учащихся Ольге Авраменко было присвоено почетное звание «Народный учитель СССР». Ее удостоверение – первое в Советском Союзе.

Занесена в книгу «Кто есть кто в Республике Беларусь».

В 2014 году присвоено звание «Почетный гражданин Буда-Кошелевского района».

Галина ХАЦУЛЁВА

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