Источник материала: Газета Авангард





В Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже в разгаре работы по капитальному ремонту кровли лабораторного корпуса.

Как рассказал заместитель директора по хозяйственной работе Александр Громыко, стоимость ремонта составляет порядка 240 тыс. руб, средства выделены из областного бюджета. Работы, которые производятся силами подрядной организации ОДО «Стройкомплекстехника», планируется завершить до конца нынешнего года. Кроме того, добавил Александр Николаевич, в лабораторном корпусе будут установлены 20 новых окон.

– В целом с начала года в колледже сделано немало. Так, осуществлены ремонт пункта технического обслуживания и крыльца главного корпуса, установлено новое ограждение на стадионе, уложена новая тротуарная плитка на ведомственной территории. Также за счет собственных средств отремонтированы порядка 80 комнат в общежитиях №2 и №3 на общую сумму около 5 тыс. руб. Кроме того, в третьем общежитии произведена замена канализации, а здание обеспечено горячим водоснабжением, – рассказал Александр Громыко.

Марина ЛУСЕВИЧ

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