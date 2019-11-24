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Айтишника-кандидата в депутаты, который выступал против «закона об отсрочках», забрали в армию

25.11.2019 13:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алексей Лазарев — активист движения «Учеба важнее», один из самых молодых кандидатов в депутаты Палаты представителей и заметных противников «закона об отсрочках». К часу ночи он вернулся из Вильнюса, где был на церемонии захоронения останков Кастуся Калиновского, а к 7 утра — ему в военкомат. В понедельник, 25 ноября, молодой человек ушел в армию. Служить ему полгода.


«Сначала меня должны были отправить в Гродно. Потом сказали: „Ты программист, пойдешь в IT-роту“, — перечисляет свой армейский путь призывник. — Через неделю сообщили: там нет мест, и я снова должен был ехать в Гродно, а позже перенаправили в Заслоново».

На часах 6.35. Место встречи — станция метро «Грушевка». Проводить Алексея в военкомат пришли активисты «Молодежного блока». Шутят, Леша первый и, «надеемся, последний», кто из них пойдет в армию.

Сам же он свое настроение описывает сдержано:

— Не выспался, поэтому все раздражает. А вообще, еще не осознал, что уезжаю.

— Леша, что ты с собой взял? — спрашивают ребята, глядя на объемный рюкзак друга.

— Тетрадки, — неожиданно говорит парень. — Рассказывают, мы там будем учиться.


Рано утром проводить Лешу в военкомат пришли активисты «Молодежного блока»

Алексею — 21. В этом году он закончил факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ, за плечами год на военной кафедре, поэтому служить ему полгода. Повестку, рассказывает, ему вручили неожиданно. Случилось это весной, прямо в деканате. Она и скорректировала Лешины планы.

А планы были такими. После университета он собирался в магистратуру и пока решал, куда поступать, — в Беларусь или Чехию, в стране активно заговорили про «закон об отсрочках».

— Каждую неделю информация про закон менялась. Было непонятно, вступит он в силу или нет. И это неприятное чувство, когда ты не знаешь, чего ожидать, — делится наблюдениями Алексей. — А потом меня друг пригласил в телеграм-чат «Protestby», и я понял: у нас есть люди, которые готовы с чем-то бороться. Для меня это было какое-то откровение. Ведь до этого, казалось, кроме классической оппозиции у нас ничего нет. И меня это очень затянуло.

Леша стал одним из основателей «Молодежного блока» и кандидатом в депутаты на парламентских выборах. Правда, в парламент не прошел — и теперь его ждет деревня Заслоново Лепельского района. Призвали активиста в войска противовоздушной обороны.


— Когда получил повестку, сдавал много всяких анализов, — вспоминает молодой человек. — Вдруг, думал, можно будет что-то найти, чтобы в армию не пойти. Но врачи ничего не обнаружили. К тому же, началась компания «Учеба важнее» (активисты выступали против «закона об отсрочках. — Прим. TUT.BY), и я подумал, раз со здоровьем все в порядке, искать незаконные пути, чтобы «откосить» нечестно по отношению к нашему делу. Ведь мы стараемся разбирать все вопросы в правовом поле.

Леша решил: «раз своей стране он как специалист не нужен», поступать он будет в чешскую магистратуру, но до этого честно отслужит.


Рядом с Лешей его девушка Саша. Больших проводов, так чтобы со щедро сервированными столами и родственниками-гостями, говорит призывник, у него не было. Вместо этого «Молодежным блоком» они поехали в Вильнюс на захоронение Кастуся Калиновского.

— Провели Кастуся, — включается в беседу один из друзей Лазарева. — И Лешу проводим.

— Леша, страшно? — спрашиваем у него, намекая на грядущие перемены.

— Ничего я не боюсь, нужно посмотреть, что там будет, — отвечает он. — Просто жалко, что полгода там буду сидеть, пока мои товарищи работают. У меня на работе были перспективы, но с армией они немножко обломались. Или… отложились.

— Но какие-то плюсы будущей в службе вы для себя нашли?

—  Пока я вижу только то, что потеряю, а что найду, еще не знаю, — рассуждает молодой человек. — С другой стороны, после службы я смогу более уверено говорить о проблемах в армии. Хотя, Родион (активист Родион Черный. — Прим. TUT.BY) предположил, что они [в части] знают, чем я занимаюсь, и сделают условия службы получше. Родион даже смеялся, что меня просто на танке покатают и мучить не будут. Хотя, некоторые предполагают, что, наоборот, там из меня попробуют выбить «все плохое».


— А вы-то сами как считаете?

— Я пока не знаю. Не думаю, что за эти полгода мое отношение к армии как-то сильно изменится.

— Не задумывались, почему именно вас считают самым заметным противником «закона об отсрочках»?

— Может быть, потому что для тех, кто боролся раньше, это был скорее шкурный интерес, — рассуждает активист. — Я же, когда решил поступать в Чехию, понял: в армии мне все равно придется отслужить, и моя борьба стала уже душевным порывом.

— Призывники, пройдите в 101 кабинет! — бодрым голосом командует сотрудник военкомата.


Леша уходит и другие молодые люди заходят в здание военкомата. Мы остаемся с его девушкой Сашей. Она с ходу отвечает, что от Минска до Заслоново где-то 170 километров, и раз в три недели она собирается ездить в Алексею.

— Вы молодец, — говорим ей, — держитесь на позитиве.

— Пока да, но я же не знаю, что с ним дальше будет, как он будет себя чувствовать, — делится переживаниями девушка. — Все, что я пока могу, — это писать письма и ждать., если что-то понадобится, тут же к нему поеду.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Алексей Лазарев - активист движения «Учеба важнее», один из самых молодых кандидатов в депутаты Палаты представителей и заметных противников «закона об...
 
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