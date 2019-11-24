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Айтишника-кандидата в депутаты, который выступал против «закона об отсрочках», забрали в армию
25.11.2019 13:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Алексей Лазарев — активист движения «Учеба важнее»,
На часах 6.35. Место встречи — станция метро «Грушевка». Проводить Алексея в военкомат пришли активисты
Сам же он свое настроение описывает сдержано:
— Не выспался, поэтому все раздражает. А вообще, еще не осознал, что уезжаю.
— Леша, что ты с собой взял? — спрашивают ребята, глядя на объемный рюкзак друга.
— Тетрадки, — неожиданно говорит парень. — Рассказывают, мы там будем учиться.
Алексею — 21. В этом году он закончил факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ, за плечами год
А планы были такими. После университета он собирался в магистратуру и пока решал, куда поступать, — в Беларусь или Чехию, в стране активно заговорили про «закон об отсрочках».
— Каждую неделю информация про закон менялась. Было непонятно, вступит он в силу или нет. И это неприятное чувство, когда ты не знаешь, чего ожидать, — делится наблюдениями Алексей. — А потом меня друг пригласил в телеграм-чат «Protestby», и я понял: у нас есть люди, которые готовы с чем-то бороться. Для меня это было какое-то откровение. Ведь до этого, казалось, кроме классической оппозиции у нас ничего нет. И меня это очень затянуло.
Леша стал одним из основателей
— Когда получил повестку, сдавал много всяких анализов, — вспоминает молодой человек. — Вдруг, думал, можно будет что-то найти, чтобы в армию не пойти. Но врачи ничего не обнаружили. К тому же, началась компания «Учеба важнее» (активисты
Леша решил: «раз своей стране он как специалист не нужен», поступать он будет в чешскую магистратуру, но до этого честно отслужит.
Рядом с Лешей его девушка Саша. Больших проводов, так чтобы со щедро сервированными столами и родственниками-гостями, говорит призывник, у него не было. Вместо этого «Молодежным блоком» они поехали в Вильнюс на захоронение Кастуся Калиновского.
— Провели Кастуся, — включается в беседу один из друзей Лазарева. — И Лешу проводим.
— Леша, страшно? — спрашиваем у него, намекая на грядущие перемены.
— Ничего я не боюсь, нужно посмотреть, что там будет, — отвечает он. — Просто жалко, что полгода там буду сидеть, пока мои товарищи работают. У меня на работе были перспективы, но с армией они немножко обломались. Или… отложились.
— Но какие-то плюсы будущей в службе вы для себя нашли?
— Пока я вижу только то, что потеряю, а что найду, еще не знаю, — рассуждает молодой человек. — С другой стороны, после службы я смогу более уверено говорить о проблемах в армии. Хотя, Родион (активист Родион Черный. — Прим. TUT.BY) предположил, что они [в части] знают, чем я занимаюсь, и сделают условия службы получше. Родион даже смеялся, что меня просто на танке покатают и мучить не будут. Хотя, некоторые предполагают, что, наоборот, там из меня попробуют выбить «все плохое».
— А вы-то сами как считаете?
— Я пока не знаю. Не думаю, что за эти полгода мое отношение к армии как-то сильно изменится.
— Не задумывались, почему именно вас считают самым заметным противником «закона об отсрочках»?
— Может быть, потому что для тех, кто боролся раньше, это был скорее шкурный интерес, — рассуждает активист. — Я же, когда решил поступать в Чехию, понял: в армии мне все равно придется отслужить, и моя борьба стала уже душевным порывом.
— Призывники, пройдите в 101 кабинет! — бодрым голосом командует сотрудник военкомата.
Леша уходит и другие молодые люди заходят в здание военкомата. Мы остаемся с его девушкой Сашей. Она с ходу отвечает, что от Минска до Заслоново где-то 170 километров, и раз в три недели она собирается ездить в Алексею.
— Вы молодец, — говорим ей, — держитесь на позитиве.
— Пока да, но я же не знаю, что с ним дальше будет, как он будет себя чувствовать, — делится переживаниями девушка. — Все, что я пока могу, — это писать письма и ждать., если что-то понадобится, тут же к нему поеду.
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Алексей Лазарев - активист движения «Учеба важнее», один из самых молодых кандидатов в депутаты Палаты представителей и заметных противников «закона об...
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